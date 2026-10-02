Rusya'da beklenmedik Türkiye çıkışı: Vakıf değiliz

Rus sözcü, “Şu anda olan da bu ve bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı. Bloomberg, bir kaynağa dayandırdığı haberinde bir gün önce Türkiye ve BM temsilcilerinin, Karadeniz’de ateşkes konusunu görüşmek üzere Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla müzakereler düzenlemeyi planladığını bildirmişti.