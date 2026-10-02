Rusya'da beklenmedik Türkiye çıkışı: Vakıf değiliz
Türkiye'nin Karadeniz'deki krizi çözmek amacıyla yürüttüğü diplomasi devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Karadeniz'deki krizi çözmek amacıyla yürüttüğü diplomasi devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Rusya’nın, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni girişimiyle ilgili henüz somut ayrıntılara sahip olmadığı bildirildi. Açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov yaptı. İnterfaks'ın aktardığına göre Peskov, Kiev yönetiminin Karadeniz konusunda kapsamlı anlaşmalara yanaşmadığını söyledi.
Peskov, “Bu girişimden gerçekten haberdarız, ancak bu durumda Kiev rejimi herhangi bir kapsamlı anlaşmaya yönelik bir eğilim sergilemiyor” dedi.
Peskov’a göre Rusya açısından önemli olan, Ukrayna’ya deniz yoluyla askeri teçhizat, mühimmat ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için yakıt sevkiyatının tamamen engellenmesi.
Rus sözcü, “Şu anda olan da bu ve bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı. Bloomberg, bir kaynağa dayandırdığı haberinde bir gün önce Türkiye ve BM temsilcilerinin, Karadeniz’de ateşkes konusunu görüşmek üzere Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla müzakereler düzenlemeyi planladığını bildirmişti.
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