Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

Şu anda oluşanlar biraz daha küçük boyutlu ama küçük de değil. Kırsaldaki bir evi ya da bir ağılı yutacak boyutta." diye konuştu.- "Obrukların çapı genellikle 20-25 metre seviyesinde"Arık, geçen yıl Karapınar'da bir tarlada oluşan obruğun çapının 35 metre ölçüldüğünü belirterek, "Bu yıl oluşan obrukların çapı genellikle 20-25 metre seviyesinde kaldı. Bunun azalacağı ya da artacağı yönünde bir öngörüde bulunmak zor. Alttaki yapıya bağlı daha büyük bir obruk aniden meydana gelebilir." ifadesini kullandı.