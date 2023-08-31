2023-08-31 14:54:52 Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler
Türkiye'nin Konya Ovası'nda yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen yıl artıyor, tehlikeye ramak var! Türkiye adımlarına devam ederken Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık anlattı. Türkiye'deki dev obruklarla ilgili dikkat çeken ayrıntı....