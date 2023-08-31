  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sacha Boey için çılgın teklif! Bu teklif keşke reddedilmeseydi diyor insan... Büyük hamle!

Evlat nöbeti 5. yılında! 'Suçlu olan kepenk kapatır'

Galatasaray'a 22 milyon Euro'luk yıldız! İlk kez olacak diye duyurdular: Icardi devrede...

‘Babam bahçeye bomba gömmüş' Polis harekete geçti

Üvey ağabeyini öldüren 16 yaşındaki genç hakkında karar verildi!

Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Avrupa ülkesi 'ilk kez olacak' diyerek duyurdu! Türkiye'den milyonlarca metreküp doğalgaz alacaklar

Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

Sergio Ramos derken 60 milyonluk yıldız Galatasaray'a geliyor: Ramak kaldı! Galatasaray orta saha için harıl harıl arayacak, müjde bu sefer yakın

Petrolü bulmamıza ramak kaldı! Türkiye orada harıl harıl arayacak, müjde bu sefer yakın
Hayat-Aktüel
7
Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

2023-08-31 14:54:52
Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

Türkiye'nin Konya Ovası'nda yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen yıl artıyor, tehlikeye ramak var! Türkiye adımlarına devam ederken Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık anlattı. Türkiye'deki dev obruklarla ilgili dikkat çeken ayrıntı....

#1
Foto - Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

Son yıllarda sayısı artan obrukların çapı ve derinliği küçülüyor - Geçmişte bazı noktalarda çapı 450-500 metre ile 1 kilometreye, derinliği 140-150 metreye varan obrukların oluştuğu belirtilen Konya Ovası'nda son yıllardaki çukurların çapının 50-60, derinliğinin 15-20 metre olduğu görülüyor.

#2
Foto - Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

- Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık: - "Obruk oluşum hızı görünür şekilde artıyor. 20 yıl öncesiyle kıyasladığımızda yılda 1-2 olurken, şimdi yılda 20-25 obruk oluyor. Bazı yıllar 30'a yakın obruk oldu"KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya Ovası'nda yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen yıl artıyor. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, Konya Ovası'nda obruk oluşumlarının sürdüğünü söyledi.

#3
Foto - Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

Obrukların, envanter çalışmaları kapsamında AFAD'ın Afet Riski Araştırma Sistemi'nde (ARAS) kayıt altına alındığını anlatan Arık, "ARAS'ta kayıt altına alınan bir metreden daha derin 600 civarında obruk var. Bölgeden edindiğimiz veriler bu sisteme yükleniyor. Bu yıl da yine 20'yi geçtik. Obruk oluşum hızı görünür şekilde artıyor. 20 yıl öncesiyle kıyasladığımızda yılda 1-2 olurken, şimdi yılda 20-25 obruk oluyor. Bazı yıllar 30'a yakın obruk oldu." diye konuştu.Arık, yıl sonuna kadar tarımsal sulamaların sürmesine bağlı obruk oluşumlarının devam edebileceğini vurguladı.

#4
Foto - Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

- Kırsaldaki bir evi yutacak boyutta obruklar oluşuyorGeçmişte obrukların genellikle karbonatlı kayaçlarda oluştuğunu belirten Arık, "Burada çökme anına kadar herhangi bir belirti vermeden çok büyük obruklar meydana gelebiliyordu.

#5
Foto - Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

Şu anda oluşan obrukların büyük bir çoğunluğu daha genç örtü malzemeleri içinde meydana geliyor." dedi.Arık, geçmişteki obrukların çapının ve derinliğinin daha fazla olduğunu, bazı noktalardaki çukurların çapının 450-500 metre ile 1 kilometreyi, derinliğinin 140-150 metreyi bulduğunu ifade ederek, "Son yıllarda oluşan obrukların büyük çoğunluğunda çaplar 50-60 metre seviyelerinde, derinlik ise 15-20 metre. Geçmişte ana kayaç içinde oluşan obruklar daha büyük boyutlu.

#6
Foto - Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

Şu anda oluşanlar biraz daha küçük boyutlu ama küçük de değil. Kırsaldaki bir evi ya da bir ağılı yutacak boyutta." diye konuştu.- "Obrukların çapı genellikle 20-25 metre seviyesinde"Arık, geçen yıl Karapınar'da bir tarlada oluşan obruğun çapının 35 metre ölçüldüğünü belirterek, "Bu yıl oluşan obrukların çapı genellikle 20-25 metre seviyesinde kaldı. Bunun azalacağı ya da artacağı yönünde bir öngörüde bulunmak zor. Alttaki yapıya bağlı daha büyük bir obruk aniden meydana gelebilir." ifadesini kullandı.

Bu iddia Türkiye’yi sarsar Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için 100 milyon dolar para aldı
Gündem

Bu iddia Türkiye’yi sarsar Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için 100 milyon dolar para aldı

Konu 100 milyon dolar iddiası... O iki mailde ne yazıyor ortaya çıktı Aytunç Erkin o iki e-postaya ulaşarak köşesinde yayınladı. “Kılıçdaro..
31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (31 Ağustos 2023) sunuyoruz...

Hadis Âlimi İmam Buhari'nin vefatı
Tarih

Hadis Âlimi İmam Buhari'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hadis Âlimi İmam Buhari'yi hayırla yâd ediyo..
Uluslararası utanç ülke tamamen çöktü! Resmen kaos yaşanıyor İki gündür ülkeye giriş çıkış yapılamıyor

Uluslararası utanç ülke tamamen çöktü! Resmen kaos yaşanıyor İki gündür ülkeye giriş çıkış yapılamıyor
17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı
Yerel

17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken bir binanın duvarına saçma isabet etti.
Güney Kore ile Rusya arasında Türkiye savaşı! Ankara'ya tekliflerini sundular: Biz yapmak istiyoruz
Gündem

Güney Kore ile Rusya arasında Türkiye savaşı! Ankara'ya tekliflerini sundular: Biz yapmak istiyoruz

Türkiye'deki yeni nükleer santrallerin yapımı konusunda Rusya ile Güney Kore arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23