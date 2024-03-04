Son tuzak muhtarlar üzerinden! Karşınızda yeni dolandırıcılık yöntemi

Vatandaşlara bu tarz dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmasını söyleyen Yapan, "Bizim telefon numaralarımız herkeste var. Bu tür yazışmalara itibar edilmemesini istiyorum. Bu tür yazışmaları görünce telefonla arayarak bilgi alınarak hareket edilmesi daha uygun olacaktır. Hiç kimse bu tür olaylara itibar etmesin. Bir muhtarın ya da bir vatandaşın bir işi olduğunda telefonla iletişime geçilsin veya bizzat şahsi olarak ziyaretine gitsin. Muhtar ya da kamu çalışanı kimseden para istemez. Belki ikili ilişkiler sonucunda bu tür konular gündeme gelebilir. Sosyal medyadan ya da telefonla arayarak kimseden para isteme durumu olamaz. Kimsenin telefonla ya da sosyal medyadan kart bilgilerini paylaşmamalarını rica ediyorum” diye konuştu.