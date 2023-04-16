Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Son dakika son seçim anketi haberleri: 2023 seçimlerine giderken 14 Mayıs'a bir aydan daha az zaman kaldı. Son 4 haftanın içerisine girilen seçim maratonunda Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları seçim anketleriyle ortaya çıktı. Son 24 saat içerisinde 2 farklı firmanın 3 farklı anket sonucu açıklandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda bitiyor. Olur da ikinci tura kalırsa da birinci aday bu kez farkı açarak seçimleri kazanıyor. Ayrıca partilerin oy oranları da anketlere yansıdır. "Bugün seçim olsa kime ve hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna karşı vatandaşlar birinci yaptığı partiyi açık ara zirveye oturttu. İşte Areda ve Metropoll'ün açıkladığı son seçim anketi sonuçları...