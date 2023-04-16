2023-04-16 14:57:39 Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı
14 Mayıs seçimlerine 1 aydan az bir zaman kala anket şirketleri son seçim anketi sonuçlarını ve kamuoyu yoklamalarındaki eğilimleri bir bir yayınlamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile HDP'nin kapısına giderek PKK onayını alan Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın da aday olduğu seçimlerle ilgili son anket çalışmaları ilk turda neticeye işaret ederken partilerin oy oranları da şekillenmeye başladı. İşte dün gece ve bugün itibarıyla 2 farklı firma tarafından açıklanan 3 farklı anket sonucu...