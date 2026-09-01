Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

"Terörsüz Türkiye" sürecine verilen desteğin siyasi parti tercihlerine göre dağılımı, partilerin tabanlarındaki yaklaşım farklarını net bir şekilde ortaya koydu. Sürece en yüksek destek yüzde 90,5 ile DEM Parti seçmeninden gelirken, onu yüzde 86,5 ile AK Parti seçmeni ve yüzde 80,7 ile MHP seçmeni takip etti. Buna karşın sürece en mesafeli yaklaşan kesim yüzde 85,0'lik "Hayır" oranıyla İYİ Parti seçmeni oldu. Yeni Parti seçmeninin yüzde 59,1'i sürece karşı çıkarken, yüzde 40,9'u destek verdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ise süreci destekleyenlerin oranı yüzde 47,4 olurken, desteklemeyenlerin oranı yüzde 52,6 olarak ölçüldü. Kararsız seçmenlerin yüzde 64,8'i, oy kullanmayacağını belirtenlerin yüzde 50,2'si ve soruya cevap vermeyenlerin yüzde 68,1'i de "Terörsüz Türkiye" sürecine "Evet" diyerek olumlu yaklaştığını ortaya koydu. KAYNAK: HABER7