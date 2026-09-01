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Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

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Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

GENAR Araştırma, son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Ankette CHP'nin oyları çakılırken Yeni Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı gündeme oturdu.

#1
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Türkiye'de iç siyasetin hareketli gündemi anket sonuçlarına doğrudan yansıdı. Son yapılan araştırmaya göre, seçmenlerin parti tercihleri ve ülkenin geleceğine dair atılan adımlara bakışı ezber bozdu.

#2
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Özellikle CHP seçmeninin büyük bir kısmının yeni siyasi arayışlara yönelmesi ve hükümetin terörle mücadele ile toplumsal bütünleşme adımlarına verilen toplumsal onay, siyaset kulislerini hareketlendirecek cinsten.

#3
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

GENAR'ın gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara bu pazar bir milletvekili genel seçimi olması durumunda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen geçerli oy oranlarına göre,

#4
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Yeni kurulan oluşumlardan Anahtar Parti yüzde 3,3 oy alırken, Zafer Partisi yüzde 2,8 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,1 seviyesinde kaldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,1 olarak ölçüldü.

#5
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 7,0 oy oranıyla listenin gerisinde kaldı.

#6
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Yüzde 8,3 ile İYİ Parti, MHP’yi takip etti.

#7
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Yüzde 8,5 ile Milliyetçi Hareket Partisi yerini aldı.

#8
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Üçüncü sırada yüzde 10,1 ile DEM Parti yer aldı.

#9
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise Yeni Parti'nin yüzde 19,9 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşmesi oldu.

#10
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

AK Parti yüzde 34,9 ile ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

#11
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Araştırmada son dönemin en önemli ulusal gündem maddelerinden biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik toplumsal algı da mercek altına alındı. Katılımcılara bu süreci destekleyip desteklemedikleri sorulduğunda, toplumun büyük bir çoğunluğunun atılan adımların arkasında durduğu görüldü. Geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede, ankete katılanların yüzde 61,6'sı "Evet" yanıtını vererek sürece destek beyan etti. Buna karşılık süreci desteklemediğini belirterek "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 38,4 seviyesinde kaldı.

#12
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

"Terörsüz Türkiye" sürecine verilen desteğin siyasi parti tercihlerine göre dağılımı, partilerin tabanlarındaki yaklaşım farklarını net bir şekilde ortaya koydu. Sürece en yüksek destek yüzde 90,5 ile DEM Parti seçmeninden gelirken, onu yüzde 86,5 ile AK Parti seçmeni ve yüzde 80,7 ile MHP seçmeni takip etti. Buna karşın sürece en mesafeli yaklaşan kesim yüzde 85,0'lik "Hayır" oranıyla İYİ Parti seçmeni oldu. Yeni Parti seçmeninin yüzde 59,1'i sürece karşı çıkarken, yüzde 40,9'u destek verdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ise süreci destekleyenlerin oranı yüzde 47,4 olurken, desteklemeyenlerin oranı yüzde 52,6 olarak ölçüldü. Kararsız seçmenlerin yüzde 64,8'i, oy kullanmayacağını belirtenlerin yüzde 50,2'si ve soruya cevap vermeyenlerin yüzde 68,1'i de "Terörsüz Türkiye" sürecine "Evet" diyerek olumlu yaklaştığını ortaya koydu. KAYNAK: HABER7

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