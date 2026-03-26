Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu! Oy farkı 2,5 puana yaklaştı
Araştırma şirketleri seçim anketlerini peş peşe kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son seçim anketi açıklandı. AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,4 puana çıktı.
ASAL Araştırma’nın Mart 2026 tarihli “Bu pazar seçim olsa” anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Mart 2026 sonuçlarına göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle:
Diğer: Yüzde 1,9
TİP: Yüzde 1,0
Anahtar Parti: Yüzde 2,7
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8
Zafer Partisi: Yüzde 3,1
İYİ Parti: Yüzde 4,8
MHP: Yüzde 8,2
DEM Parti: Yüzde 8,9
CHP: Yüzde 32,0
AK Parti: Yüzde 34,6
