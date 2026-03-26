Dünyanın en silahlı ülkesi açıklandı! İşte Türkiye'nin listedeki konumu...

Günümüz dünyasında askeri güç dengeleri, ülkelerin sahip olduğu modern mühimmatlar ve teknolojik derinlik üzerinden yeniden şekilleniyor. İnsansız hava araçları, siber savunma ağları ve hassas güdümlü sistemler, artık bir ülkenin sadece kaç silaha sahip olduğunu değil, bu silahların ne kadar gelişmiş olduğunu da ön plana çıkarıyor. Stratejik üstünlüğün belirleyicisi olan bu teknolojik dönüşüm, küresel envanter listelerinde de büyük değişimlere yol açıyor. Yapay zeka destekli platformların devreye girmesiyle birlikte, askeri envanterlerin niceliği kadar niteliği de ülkelerin küresel arenadaki yerini tayin ediyor.