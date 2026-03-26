Dünyanın en silahlı ülkesi açıklandı! İşte Türkiye'nin listedeki konumu...
Küresel güvenlik dengeleri artık sadece diplomasiyle değil, ülkelerin askeri kapasitesi ve teknolojik envanteriyle belirleniyor.
Günümüz dünyasında askeri güç dengeleri, ülkelerin sahip olduğu modern mühimmatlar ve teknolojik derinlik üzerinden yeniden şekilleniyor. İnsansız hava araçları, siber savunma ağları ve hassas güdümlü sistemler, artık bir ülkenin sadece kaç silaha sahip olduğunu değil, bu silahların ne kadar gelişmiş olduğunu da ön plana çıkarıyor. Stratejik üstünlüğün belirleyicisi olan bu teknolojik dönüşüm, küresel envanter listelerinde de büyük değişimlere yol açıyor. Yapay zeka destekli platformların devreye girmesiyle birlikte, askeri envanterlerin niceliği kadar niteliği de ülkelerin küresel arenadaki yerini tayin ediyor.
Artan askeri harcamalar ve savunma yatırımları, ülkelerin caydırıcılık kapasitesini güçlendirirken, küresel güç dengelerinde söz sahibi olma yarışını da hızlandırıyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin sahip olduğu silah sayısı hem iç güvenlik hem de bölgesel güç projeksiyonu açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri…
İŞTE EN FAZLA SİLAHA SAHİP ÜLKELER: 30. ANGOLA (3 MİLYON ADET)
29. ARJANTİN (3.3 MİLYON ADET)
28. İSPANYA (3.5 MİLYON ADET)
27. AVUSTRALYA (3.6 MİLYON ADET)
26. BİRLEŞİK KRALLIK (3.6 MİLYON ADET)
25. FİLİPİNLER (3.8 MİLYON ADET)
24. MISIR (3.9 MİLYON ADET)
23. AFGANİSTAN (4.3 MİLYON ADET)
22. UKRAYNA (4.3 MİLYON ADET)
21. KOLOMBİYA (5 MİLYON ADET)
20. GÜNEY AFRİKA (5.4 MİLYON ADET)
19. SUUDİ ARABİSTAN (5.5 MİLYON ADET)
18. İRAN (5.9 MİLYON ADET)
17. VENEZUELA (5.9 MİLYON ADET)
16. NİJERYA (6.2 MİLYON ADET)
15. IRAK (7.6 MİLYON ADET)
14. İTALYA (8.6 MİLYON ADET)
13. TAYLAND (10.3 MİLYON ADET)
12. KANADA (12.7 MİLYON ADET)
11. FRANSA (12.7 MİLYON ADET)
10. TÜRKİYE (13.2 MİLYON ADET)
9. YEMEN (14.9 MİLYON ADET)
8. ALMANYA (15.8 MİLYON ADET)
7. MEKSİKA (16.8 MİLYON ADET)
6. BREZİLYA (17.5 MİLYON ADET)
5. RUSYA (17.6 MİLYON ADET)
4. PAKİSTAN (43.9 MİLYON ADET)
3. ÇİN (49.3 MİLYON ADET)
2. HİNDİSTAN (71.1 MİLYON ADET)
1. ABD (393.3 MİLYON ADET)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23