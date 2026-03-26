Türkiye de devredeydi! Trump'tan ipleri koparacak açıklama: Anlaşma için bize yalvarıyorlar
Türkiye'nin Pakistan ve Mısır'la birlikte savaşı sonlandırma çabaları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan gerilimi tırmandıracak bir çıkış geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı müzakereciler çok farklı ve ‘tuhaf’. Bize bir anlaşma yapmamız için yalvarıyorlar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın anlaşma istediğini söyledi. Trump, "İranlı müzakereciler çok farklı ve ‘tuhaf’. Bize bir anlaşma yapmamız için yalvarıyorlar. Askeri olarak yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bunu yapmaları da normal.
Ancak yine de kamuoyuna sadece teklifimizi incelediklerini söylüyorlar. Yanlış. Çok geç olmadan bir an önce ciddiye almaları iyi olur. Çünkü bir kez bu gerçekleşirse geri dönüş yoktur ve sonuç hiç de hoş olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
NATO'ya da tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ülkeleri, şimdi askeri açıdan yok edilmiş olan çılgın ülke İran’a yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. ABD’nin NATO’dan hiçbir beklentisi yok. Ancak bu çok önemli zamanı asla unutmayın" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23