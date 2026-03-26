Merkez Bankası rezervleri belli oldu! İşte o rakamlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Ocak ayında tarihi zirvesini gören rezervlerde Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle geri çekilme devam ediyor.
Ocak ayında 218 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların etkisiyle düşüşünü sürdürüyor.
20 mart haftasında altın rezervleri düşerken, döviz rezervleri ise yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
REZERVLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR Jeopolitik risk ve enerji krizinin etkisiyle rezervler 200 milyar doların altına gerileyen rezervler 20 mart ile biten haftada yüzde 6,4 azalarak 177,5 milyar dolara indi.
ALTIN DÜŞTÜ VE DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 12,2 artarak 53,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 13,4 azalarak 116,2 milyar dolara geriledi.
IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ocak ayındaki tarihi rekorun ardından düşüş serisine devam etmiş oldu.
İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
