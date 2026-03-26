Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Cengiz Holding büyük hazineyi aldı! Yer altından servet fışkıracak
Haber Merkezi

Kanadalı SSR Mining, Türkiye'nin inşaat sektöründeki öncü şirketlerinden birisi olan Cengiz Holding ile anlaşma yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Anlaşmanın detayları belli oldu.

İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nin yüzde 80'lik hissesi Cengiz Holding'e satıldı. Kanadalı şirket, imzaların resmen atıldığını duyurdu.

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre SSR Mining, Türkiye’deki Çöpler Altın Madeni ve ilgili varlıklardaki yüzde 80’lik payın 1,5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holdinge satışı için kesin hisse alım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satışın daha önce 4 Mart 2026’da kamuoyuna açıklanan mutabakat zaptıyla uyumlu olduğu ifade edilirken, işlemin tamamlanmasının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlardan alınacak onaylara bağlı olduğu belirtildi.

Satışın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacağı aktarıldı. Bilindiği üzere 13 Şubat 2024'te meydana gelen büyük toprak kayması faciası sonucu madendeki faaliyetler durmuş durumda.

Madendeki altın potansiyeli: Erzincan İliç'teki Çöpler altın madeni, Türkiye'nin en büyük ikinci altın madeni olup, yaklaşık 71-100 ton civarında altın rezervine sahiptir.

Ton başına ortalama gram altın tenörüne sahip olan işletme, yıllık ton üretimle Türkiye'nin toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılamaktaydı.

Tesiste meydana gelen olay öncesinde yıllık ortalama 200-250 bin ons (yaklaşık 6-7 ton) altın üretimi yapılmaktaydı.

