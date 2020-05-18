2020-05-18 13:41:28 Son seçim anketi AK Parti oy oranı CHP oy oranı MHP oy oranı HDP oy oranı Gelecek Deva Partisi oy oranı son durum
Son anket sonuçları son günlerde peş peşe gelmeye devam ediyor. İYİ Parti ile HDP arasındaki ittifak krizende büyük kavga devam ederken son anket sonuçları merak ediliyordu. Koronavirüs başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarındaki başarılar Cumhur ittifakına kazandırmış gibi görünüyor. Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi’ni Ali Babacan ise Deva Partisi’nin kurdu. Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? AK Parti oy oranı CHP oy oranı MHP oy oranı HDP oy oranı Gelecek Deva Partisi oy oranı ne? Son anket sonuçları Cumhur ittifakı oy oranı, Millet ittifakı oy arını ne? İşte seçim anket sonuçlarında son durum haberleri.