Son seçim anketi AK Parti oy oranı CHP oy oranı MHP oy oranı HDP oy oranı Gelecek Deva Partisi oy oranı son durum

Kent meselelerine duyarlı bir insan olarak benim gözlemim şu. Geriye bıraktığımız bir yıl siyasi polemiklerle geçti. Hizmetler, yatırımlar ve sosyal meseleler gündem olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun siyaset ve hizmet anlayışı böyle gidecek gibi görünüyor. İstanbullular da bunun farkında. İstanbullunun gündemi ve beklentisi ile İmamoğlu'nun beklentisi ve gündemi çok farklı.