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Siyaset
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Son seçim anketi AK Parti oy oranı CHP oy oranı MHP oy oranı HDP oy oranı Gelecek Deva Partisi oy oranı son durum

2020-05-18 13:41:28
Son seçim anketi AK Parti oy oranı CHP oy oranı MHP oy oranı HDP oy oranı Gelecek Deva Partisi oy oranı son durum

Son anket sonuçları son günlerde peş peşe gelmeye devam ediyor. İYİ Parti ile HDP arasındaki ittifak krizende büyük kavga devam ederken son anket sonuçları merak ediliyordu. Koronavirüs başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarındaki başarılar Cumhur ittifakına kazandırmış gibi görünüyor. Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi’ni Ali Babacan ise Deva Partisi’nin kurdu. Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? AK Parti oy oranı CHP oy oranı MHP oy oranı HDP oy oranı Gelecek Deva Partisi oy oranı ne? Son anket sonuçları Cumhur ittifakı oy oranı, Millet ittifakı oy arını ne? İşte seçim anket sonuçlarında son durum haberleri.

#1
Foto - GENAR'ın

GENAR'ın "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonucuna göre Cumhur İttifakı 2 yıl içerisinde oyunu 2 puan arttırarak yüzde 55.2 oy oranı ile ipi göğüslüyor.

#2
Foto - Gündemin üst sıralarına yerleşen araştırmada katılımcılara

Gündemin üst sıralarına yerleşen araştırmada katılımcılara "En beğenilen lider de" soruldu. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "En yakın rakibine 4 kat fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan" açıklamasında bulundu. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Sabah'tan İsa Tatlıcan'a verdiği röportajda Türkiye siyasetini yakından ilgilendiren araştırma sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. İşte çok konuşulacak sonuçlar ve açıklamalar...

#3
Foto - -Herkesin merak ettiği soru ile başlayalım. AK Parti'nin oy oranında 2018 yılından bu yana düşüş var mı?

-Herkesin merak ettiği soru ile başlayalım. AK Parti'nin oy oranında 2018 yılından bu yana düşüş var mı?

#4
Foto - Seçimlerden bu yana bu dönemde Cumhur ittifakı en yüksek seviyeye ulaştı. Son genel seçimlerde Cumhur ittifakının oy oranı yüzde 53.7 idi. Bugün yaptığımız araştırmada yüzde 55.2 sonucuna ulaştık. Bu da gösteriyor ki iki yıl içerisinde Cumhur İttifakı oy kaybetmediği gibi, oy oranını da 2 puan arttırmış görünüyor.

Seçimlerden bu yana bu dönemde Cumhur ittifakı en yüksek seviyeye ulaştı. Son genel seçimlerde Cumhur ittifakının oy oranı yüzde 53.7 idi. Bugün yaptığımız araştırmada yüzde 55.2 sonucuna ulaştık. Bu da gösteriyor ki iki yıl içerisinde Cumhur İttifakı oy kaybetmediği gibi, oy oranını da 2 puan arttırmış görünüyor.

#5
Foto - 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin oy oranı neden günümüzde genel seçim kamuoyu araştırmalarına yansımıyor?

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin oy oranı neden günümüzde genel seçim kamuoyu araştırmalarına yansımıyor?

#6
Foto - CHP'nin Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyük şehirleri alması genel siyasete de yansıyacağı bekleniyordu. Ancak seçimlerden hemen sonra yaptığımız araştırmada yereldeki bu sıçramanın genel seçimlere yeteri kadar etki etmeyeceği dikkatimizi çekmişti. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz.

CHP'nin Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyük şehirleri alması genel siyasete de yansıyacağı bekleniyordu. Ancak seçimlerden hemen sonra yaptığımız araştırmada yereldeki bu sıçramanın genel seçimlere yeteri kadar etki etmeyeceği dikkatimizi çekmişti. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz.

#7
Foto - AK Parti yerele yönetimlerde hizmet noktasında önemli aşamalar kaydetmişti. Bunun üzerine koyarak dikkat çekici bir belediyecilik hizmeti ortaya koymak çok zordu. CHP'li İstanbul ve Ankara belediyesi şu ana kadar bu zoru başaramadı. Bir de şunun altını çizmekte fayda var. CHP'nin yereldeki oy oranı her zaman genel seçimlerin üzerindedir.

AK Parti yerele yönetimlerde hizmet noktasında önemli aşamalar kaydetmişti. Bunun üzerine koyarak dikkat çekici bir belediyecilik hizmeti ortaya koymak çok zordu. CHP'li İstanbul ve Ankara belediyesi şu ana kadar bu zoru başaramadı. Bir de şunun altını çizmekte fayda var. CHP'nin yereldeki oy oranı her zaman genel seçimlerin üzerindedir.

#8
Foto - Bu Pazar seçim olsa Cumhur ittifakı ipi tek başına göğüsleyebilir diyebilir miyiz?

Bu Pazar seçim olsa Cumhur ittifakı ipi tek başına göğüsleyebilir diyebilir miyiz?

#9
Foto - Seçimleri psikolojisi her dönemde farklı olabiliyor. Ancak bu Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakı'nın oy oranın yüzde 55.2 olduğunu, meclis çoğunluğunu elde edebileceğini ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçebileceğini söyleyebiliriz.

Seçimleri psikolojisi her dönemde farklı olabiliyor. Ancak bu Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakı'nın oy oranın yüzde 55.2 olduğunu, meclis çoğunluğunu elde edebileceğini ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçebileceğini söyleyebiliriz.

#10
Foto - Diğer partilerden de oy alacağını da düşünerek Cumhurbaşkanı'nın oy oranının biraz daha yüksek olduğunu bekleyebiliriz.

Diğer partilerden de oy alacağını da düşünerek Cumhurbaşkanı'nın oy oranının biraz daha yüksek olduğunu bekleyebiliriz.

#11
Foto - 2019 seçimlerinin parlayan yıldızı Ekrem İmamoğlu'ydu. Sizce beklenen performansı gösterebildi mi?

2019 seçimlerinin parlayan yıldızı Ekrem İmamoğlu'ydu. Sizce beklenen performansı gösterebildi mi?

#12
Foto - Kent meselelerine duyarlı bir insan olarak benim gözlemim şu. Geriye bıraktığımız bir yıl siyasi polemiklerle geçti. Hizmetler, yatırımlar ve sosyal meseleler gündem olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun siyaset ve hizmet anlayışı böyle gidecek gibi görünüyor. İstanbullular da bunun farkında. İstanbullunun gündemi ve beklentisi ile İmamoğlu'nun beklentisi ve gündemi çok farklı.

Kent meselelerine duyarlı bir insan olarak benim gözlemim şu. Geriye bıraktığımız bir yıl siyasi polemiklerle geçti. Hizmetler, yatırımlar ve sosyal meseleler gündem olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun siyaset ve hizmet anlayışı böyle gidecek gibi görünüyor. İstanbullular da bunun farkında. İstanbullunun gündemi ve beklentisi ile İmamoğlu'nun beklentisi ve gündemi çok farklı.

#13
Foto - Oy oranlarındaki artışta pandemi sürecindeki başarının payı var mı? Bütün dünyayı temelinden sarsan ve çaresiz bırakan pandemi sürecinin iyi yönetilmesi vatandaş düzeyinde olumlu etki yarattı. Panedemi sürecinin tamamına bakıldığında eş zamanlı olarak çeşitli bakanlıkların almış olduğu önemli tedbirler var. Burada Sağlık Bakanlığında titiz, dikkatli çalışması çok dikkat çekiciydi ve toplumda kısa sürede karşılık buldu.

Oy oranlarındaki artışta pandemi sürecindeki başarının payı var mı? Bütün dünyayı temelinden sarsan ve çaresiz bırakan pandemi sürecinin iyi yönetilmesi vatandaş düzeyinde olumlu etki yarattı. Panedemi sürecinin tamamına bakıldığında eş zamanlı olarak çeşitli bakanlıkların almış olduğu önemli tedbirler var. Burada Sağlık Bakanlığında titiz, dikkatli çalışması çok dikkat çekiciydi ve toplumda kısa sürede karşılık buldu.

#14
Foto - Muhalefet partilerine oy veren seçmen Pandemi sürecinde hükümetin performansını nasıl buluyor? Türkiye kamuoyu hükümeti ve Sağlık Bakanlığını çok başarılı buluyor. Türkiye'nin yüzde 70'i Sağlık Bakanlığı'nın toplum ile paylaştığı verilerin güvenli olduğuna inanıyor. Yüzde 75'e Sağlık Bakanlığı'nı başarılı bulmaktadır. CHP seçmeninin yüzde 63'ü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı başarılı bulmaktadır.

Muhalefet partilerine oy veren seçmen Pandemi sürecinde hükümetin performansını nasıl buluyor? Türkiye kamuoyu hükümeti ve Sağlık Bakanlığını çok başarılı buluyor. Türkiye'nin yüzde 70'i Sağlık Bakanlığı'nın toplum ile paylaştığı verilerin güvenli olduğuna inanıyor. Yüzde 75'e Sağlık Bakanlığı'nı başarılı bulmaktadır. CHP seçmeninin yüzde 63'ü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı başarılı bulmaktadır.

#15
Foto - Türkiye'de en beğenilen siyasetçi kim? 10 siyasi lider arasında en beğenilen lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı yüzde 36.2. İkinci ismin beğeni oranı ise sadece yüzde 9. Önceden ikinci isimin yüzde 17'lere ulaştığını görüyorduk. Burada ikinci isim arasındaki fark 4 katına kadar çıkmış. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu nezdindeki gücünü ve etkisini ortaya koyuyor.

Türkiye'de en beğenilen siyasetçi kim? 10 siyasi lider arasında en beğenilen lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı yüzde 36.2. İkinci ismin beğeni oranı ise sadece yüzde 9. Önceden ikinci isimin yüzde 17'lere ulaştığını görüyorduk. Burada ikinci isim arasındaki fark 4 katına kadar çıkmış. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu nezdindeki gücünü ve etkisini ortaya koyuyor.

#16
Foto - CHP'nin oy oranlarında bir sıçrama gözlemliyor musunuz? Son genel seçimler oy oranı yüzde 22.6 idi. Bugün ise yaptığımız çalışmada yüzde 23.5 sonucuna ulaştık. Ancak kendi beklentileri oylarının yüzde 30 sınırına dayanmış olduğu yönündeydi. Geriye bıraktığımız 10 yılda CHP'nin sosyolojik bir sıkışmışlığı yaşandığı söyleniyordu. Ancak görünen o ki bu sıkışmışlık henüz aşılabilmiş değil.

CHP'nin oy oranlarında bir sıçrama gözlemliyor musunuz? Son genel seçimler oy oranı yüzde 22.6 idi. Bugün ise yaptığımız çalışmada yüzde 23.5 sonucuna ulaştık. Ancak kendi beklentileri oylarının yüzde 30 sınırına dayanmış olduğu yönündeydi. Geriye bıraktığımız 10 yılda CHP'nin sosyolojik bir sıkışmışlığı yaşandığı söyleniyordu. Ancak görünen o ki bu sıkışmışlık henüz aşılabilmiş değil.

#17
Foto - Deva Partisi ve Gelecek Partisi neden bir heyecan oluşturamadı? Yeni kurulan partilerin bugünkü tabloda henüz bir varlık gösterememiş olduğu anlaşılıyor. Partiler kurulmadan önce belli oranda bir tartışma vardı. Ancak partiler kurulduktan sonra kadrolar ortaya çıkınca Türk siyasetine bir katkısının olmayacağı anlaşıldı.

Deva Partisi ve Gelecek Partisi neden bir heyecan oluşturamadı? Yeni kurulan partilerin bugünkü tabloda henüz bir varlık gösterememiş olduğu anlaşılıyor. Partiler kurulmadan önce belli oranda bir tartışma vardı. Ancak partiler kurulduktan sonra kadrolar ortaya çıkınca Türk siyasetine bir katkısının olmayacağı anlaşıldı.

#18
Foto - Zaten araştırma sonuçlarına baktığımızda da bugün için kamuyoyunun Deva ve Gelecek Partisi'ni dikkate almadığı anlaşılıyor. Zaten önümüzdeki seçimlerin AK Parti ile CHP arasında geçeceğini düşünürsek, bu partilerden kopmuş üçüncü partilere seçmenin yöneleceğini düşünmüyorum.

Zaten araştırma sonuçlarına baktığımızda da bugün için kamuyoyunun Deva ve Gelecek Partisi'ni dikkate almadığı anlaşılıyor. Zaten önümüzdeki seçimlerin AK Parti ile CHP arasında geçeceğini düşünürsek, bu partilerden kopmuş üçüncü partilere seçmenin yöneleceğini düşünmüyorum.

#19
Foto - AK Parti ile aynı tabandan oy almaya çalışan küçüklü büyüklü partiler var. Bunların Cumhur ve Millet ittifakı dışında üçüncü bir ittifak kuracağı söyleniyor. Bu ittifaka şans veriyor musunuz?

AK Parti ile aynı tabandan oy almaya çalışan küçüklü büyüklü partiler var. Bunların Cumhur ve Millet ittifakı dışında üçüncü bir ittifak kuracağı söyleniyor. Bu ittifaka şans veriyor musunuz?

#20
Foto - Tartışılan bu üçüncü ittifak ile ilgili farklı bir kanaatim var. Yeni kurulan partiler ve Saadet Partisi'nden bağımsız olarak İyi Parti'nin kalıcı bir parti olması için başka bir tutuma ihtiyacı var.

Tartışılan bu üçüncü ittifak ile ilgili farklı bir kanaatim var. Yeni kurulan partiler ve Saadet Partisi'nden bağımsız olarak İyi Parti'nin kalıcı bir parti olması için başka bir tutuma ihtiyacı var.

#21
Foto - Milliyetçi gelenekten gelen bir partinin HDP'nin gölgesinde kalması İyi Parti seçmenini yaralamaktadır.

Milliyetçi gelenekten gelen bir partinin HDP'nin gölgesinde kalması İyi Parti seçmenini yaralamaktadır.

#22
Foto - İyi Parti'nin bağımsız bir siyasi parti kimliği oluşturabilmesi için ittifaklardan bağımsız bir pozisyon almasının faydalı olacağını düşünüyorum. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına bizzat aday olarak önemli bir adım atmış ve partisi için faydalı olmuştu.

İyi Parti'nin bağımsız bir siyasi parti kimliği oluşturabilmesi için ittifaklardan bağımsız bir pozisyon almasının faydalı olacağını düşünüyorum. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına bizzat aday olarak önemli bir adım atmış ve partisi için faydalı olmuştu.

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