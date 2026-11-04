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Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!

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Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu istifaları sonrası sarsılan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminden radikal bir hamle geldi.

#1
Foto - Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!

Galatasaray'ın ağustos ayında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov adeta büyüledi. Rus futbolcunun göz kamaştıran performansı sonrası Başkan Dursun Özbek yeni hamle hazırlığında.

#2
Foto - Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un 2 golüyle geçti. Rus futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e yükseltti.

#3
Foto - Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!

Ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bedelle kadroya katılan Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiğinden bu yana toplam 12 maça çıktı ve 5 gol-3 asistle göz kamaştıran bir performans ortaya koydu.

#4
Foto - Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euroluk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

#5
Foto - Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!

Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.

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