Dursun Özbek 'Geleli daha 3 ay oldu" falan dinlemiyor! Batrakov için örneği olmayan hamle!
Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu istifaları sonrası sarsılan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminden radikal bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu istifaları sonrası sarsılan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminden radikal bir hamle geldi.
Galatasaray'ın ağustos ayında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov adeta büyüledi. Rus futbolcunun göz kamaştıran performansı sonrası Başkan Dursun Özbek yeni hamle hazırlığında.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un 2 golüyle geçti. Rus futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e yükseltti.
Ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bedelle kadroya katılan Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiğinden bu yana toplam 12 maça çıktı ve 5 gol-3 asistle göz kamaştıran bir performans ortaya koydu.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euroluk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.
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