Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı
59 yaşında hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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59 yaşında hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı.
Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze programı belli oldu.
Cenaze programının ardından Cansever'in vasiyeti de ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Cansever'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek.
59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı ortaya çıktı.
Cansever Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.
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