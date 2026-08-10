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Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı

59 yaşında hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı.

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Foto - Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze programı belli oldu.

#2
Foto - Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı

Cenaze programının ardından Cansever'in vasiyeti de ortaya çıktı.

#3
Foto - Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; Cansever'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek.

#4
Foto - Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı

59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı ortaya çıktı.

#5
Foto - Son olarak bunu istemiş! Hayatını kaybeden Cansever’in vasiyeti ortaya çıktı

Cansever Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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