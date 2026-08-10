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Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Terörsüz Türkiye süreci yasalaşıyor. TBMM’de rekor oyla kabul edilmesi beklenen düzenlemenin Türkiye'ye önemli kazanımları olacak.

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#1
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Sabah'ta yer ala habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı ile başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" açıklamalarıyla şekillenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için tarihi noktaya gelindi. TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek olan teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Böylece Türkiye; 50 yılına mal olan, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bedeller ödeten "terör belasından" kurtulacak. Ticaretten, turizme, enerjiden, yatırımlara kadar her alanda ortaya çıkacak atılım ve sosyal- toplumsal etkileriyle kazanan Türkiye olacak.

#3
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Adalet Komisyonu'nda aralıksız süren 17.5 saatlik görüşmelerin ardından kabul edilen çerçeve yasa teklifi hızla bugün Meclis Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul'un tarihi oturumu saat 11.00'da başlayacak. Görüşmeleri 1 Ekim 2024'te Meclis'in açılış oturumunda DEM Partililerle tokalaşarak sürecin işaret fişeğini yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de izlemesi bekleniyor.

#4
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDAPAR, Yeni Yol ve bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifin, TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti'nin de destek vermesi halinde anayasal çoğunluğu gerektiren 400 civarında tarihi bir oyla kabul edilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye, 50 yıllık prangalarını kıracak, ekonomiden savunmaya, turizmden uluslararası ilişkilere kadar her alanda yükselişe geçecek.

#6
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Güvenlik riskinin azalmasıyla birlikte ekonomide yatırım ortamı güçlenecek ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özel sektör yatırımları ivme kazanacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar bundan böyle; sanayi, tarım enerji, lojistik, eğitim, sağlık ve alt yapı alanlarına yönlendirilecek. AK Parti kurmaylarının belirttiği gibi bugüne kadar terör için harcanan 2.3 trilyon dolar yatırımlara gitseydi 5 Türkiye inşaa edilebilecekti.

#7
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline gelecek olan Türkiye, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa hattındaki ticaret koridorlarında daha etkin bir konuma gelecek. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi uluslararası ulaştırma projelerine daha çok katkı verebilecek. Petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliği açısından risklerin azalmasıyla bölgesinde enerji projeleri açısından çekim merkezi haline gelecek.

#8
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Turizmde dünyanın en güçlü ülkeleriyle yarışan Türkiye, terörden arınmış imajıyla güçlü bir destinasyon odağı olacak. Kültür, doğa ve inanç turizmi potansiyeli yüksek olan Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin gibi yerlere ziyaretçi akını yaşanacak.

#9
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Terör prangasından kurtulan istikrarlı görünümüyle Türkiye, bölgesel aktör olmaktan çıkıp, uluslararası krizlere çözüm üreten "küresel aktör" olmaya hızla ilerleyecek. Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması gibi değişik bölgesel ittifak ve diyalog mekanizmaları geliştirebilecek. Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği sıçrama yeni barış ortamıyla ihracat odaklı yeni projelerle kapasitesini arttırabilecek.

#10
Foto - Terörsüz Türkiye'ye bir de bu açıdan bakın: Ülkeye milyarlar akacak

Teklife göre ise PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek. Kanun hükümleri, "PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları" kapsayacak.

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Yorumlar

İlkgun salih

Terorsuz Türkiye lafının altında yasal düzenleme gibi şeyler çıkacak ve bunlar bilinmiyor ,,bilinmeyen şeyler konuşulmaz ve onaylanmaz önce yasal düzenleme neler olacak onu konuşmak gerek

Selva

Bu faizlerle bu kamu yükü hantallığıyla birşey olmaz fakir yine fakir faizlerle sömürülen yine dar gelirli olacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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