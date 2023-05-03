2023-05-03 20:04:14 Son enket açıklandı! İşte aradaki fark
Areda Survey'in son anketinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark attı.
Areda Survey'in son anketinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark attı.
14 Mayıs'a 11 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarında artış olduğu gözlemleniyor.
Araştırma şirketi Areda Survey'ın 1-3 Mayıs'ta 16 bin 740 kişiyle gerçekleştirdiği son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
Ankete katılanların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görmek isteğini söylerken, Kılıçdaroğlu 41,9'da kalıyor.
Bu sonucun 14 Mayıs'ta tekrarlanması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yeniden seçiliyor.
Araştırmada, "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,8'i Erdoğan cevabını verdi.
Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı.
Katılımcıların yüzde 3,7'si Muharrem İnce'yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan'ı işaret etti.
Seçimin ikinci tura kalması halinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları artıyor. Ankette, yer alan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 53,3'ü Erdoğan, yüzde 46,7'si ise Kılıçdaroğlu cevabını verdi. "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna ise katılımcılar şu cevabı verdi;
Yüzde 41,9 AK Parti, yüzde 26,2 CHP, yüzde 8,7 Yeşil Sol Parti, yüzde 8,6 MHP, yüzde 6,7 İYİ Parti, yüzde 2,8 Memleket Partisi, yüzde 1,7 Zafer Partisi, yüzde 1,4 Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,3 Türkiye İşçi Partisi, yüzde 0,4 Büyük Birlik Partisi.
Katılımcıların yüzde 0,3’ü de diğer partilere oy vereceklerini söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23