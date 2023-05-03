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Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

2023-05-03 20:04:14
Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Areda Survey'in son anketinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark attı.

#1
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

14 Mayıs'a 11 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarında artış olduğu gözlemleniyor.

#2
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Araştırma şirketi Areda Survey'ın 1-3 Mayıs'ta 16 bin 740 kişiyle gerçekleştirdiği son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

#3
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Ankete katılanların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görmek isteğini söylerken, Kılıçdaroğlu 41,9'da kalıyor.

#4
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Bu sonucun 14 Mayıs'ta tekrarlanması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yeniden seçiliyor.

#5
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Araştırmada, "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,8'i Erdoğan cevabını verdi.

#6
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı.

#7
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Katılımcıların yüzde 3,7'si Muharrem İnce'yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan'ı işaret etti.

#8
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Seçimin ikinci tura kalması halinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları artıyor. Ankette, yer alan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 53,3'ü Erdoğan, yüzde 46,7'si ise Kılıçdaroğlu cevabını verdi. "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna ise katılımcılar şu cevabı verdi;

#9
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Yüzde 41,9 AK Parti, yüzde 26,2 CHP, yüzde 8,7 Yeşil Sol Parti, yüzde 8,6 MHP, yüzde 6,7 İYİ Parti, yüzde 2,8 Memleket Partisi, yüzde 1,7 Zafer Partisi, yüzde 1,4 Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,3 Türkiye İşçi Partisi, yüzde 0,4 Büyük Birlik Partisi.

#10
Foto - Son enket açıklandı! İşte aradaki fark

Katılımcıların yüzde 0,3’ü de diğer partilere oy vereceklerini söyledi.

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