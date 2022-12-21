Son dönemde sayıları arttı! Fabrikalarla yarışan okul

Mobilya bölümünde okuyan Çiğdem Atla adlı öğrenci de, “Mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü öğrencisiyim. Mobilya üretimi erkeklerin işi olarak biliniyor ama kadınlar da çalışabilir. Bir kadın olarak mobilya tasarımı bölümünü seçtim. Burada çok mutluyum. Okul çıkışları döner sermaye var ve döner sermayede kalıyoruz. Hem ailemize destek oluyoruz hem de bütün derslerimizi yürütüyoruz. Bu bölümde olduğum için çok mutluyum. Burada mobilya, masa, dolap üretimi yapıyoruz. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Okullardan veya bazı şehirlerde talep oluyor. Biz de burada üretimini yapıp onlara gönderiyoruz. İç mimar olmayı istiyorum. Burada inşallah iç mimar olarak çıkabilirim ve kendi yeteneğime güveniyorum” ifadelerini kullandı.