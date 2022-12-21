Son dönemde sayıları arttı! Fabrikalarla yarışan okul

Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde okullardan ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda mobilya üretimi yapıyor. Okulda aldıkları teorik eğitimi mobilya atölyesinde beceriye dönüştüren 60 öğrenci; masa, sandalye, dolap, vestiyer, ayakkabılık ve kitaplık üretimi yapıyor. Döner sermaye çerçevesinde öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama imkanı bulan gençler, yürüttükleri çalışmalarla hem mesleki tecrübe ediniyor hem de gelir elde ediyor. Adeta fabrikayı andıran okulda 2022 yılı içerisinde üretilen mobilyalar ile yaklaşık 1 milyon 800 bin TL ciro elde edildi.