Fon soruşturmasında sıcak gelişme: O ülkeye 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk transferler yapılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kamuoyunda "fon soruşturması" olarak biliniyor. Fon soruşturması ilk kez 9 Eylül günü Türkiye'nin gündemine geldi. Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Bu açıklamadan bir gün sonra devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu. 13 Eylül günü Pusula Finans Holding A.Ş.'de önemli bir değişiklik gerçekleşti. Şirkette yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın görevlerinden istifaları kabul edildi. 14 Eylül günü Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de aralarında bulunduğu şirketleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Muhammed Yarız, 14 Eylül Pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 17 Eylül günü Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.