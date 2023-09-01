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Spor
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

2023-09-01 14:56:59
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aboubakar ve Chamberlain gibi yıldızları kadrosunda barındıran Kartal, yıldın transferini duyurmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın bir dünya yıldızı ile daha anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

#3
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Aboubakar ve Chamberlain gibi yıldızları kadrosunda barındıran Kartal, yıldın transferini duyurmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı ekip, transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı.

#5
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a gelmeye ikna olurken bugün yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor.

#6
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer konusunda önemli haberler var. İşte siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeler...

#7
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

COUTINHO İÇİN YENİDEN Beşiktaş, Avrupa'da transferin son gününe girilirken Brezilyalı sol kanat oyuncusu Philippe Coutinho için tekrar girişimde bulundu.

#8
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Aston Villa ile pazarlık sürecini yeniden başlatan Kartal, oyuncuyu ikna etmiş durumda.

#9
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

İngiliz ekibinin İspanyol Real Betis'ten teklif almış olması tek engel. Ancak Beşiktaş, daha avantajlı konumda.

#10
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla prensipte anlaşan Beşiktaş, İngilizler'le uzlaşma sağlanırsa, Ada'da transferin son gününde işi resmiyete dökebilir.

#11
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

ATIBA BU KEZ MASA BAŞINDA Görkemli kariyeri sonrası Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, transferi için yönetime öneride bulunduğu vatandaşı Moise Bombito için yoğun mesai yapıyor.

#12
Foto - Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Colorado forması giyen 23 yaşındaki stoper için görüşmeleri sürdüren Kanadalı, Beşiktaş adına hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başladı.

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