Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Dünya yıldızı Kartal oluyor! Atiba devreye girdi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aboubakar ve Chamberlain gibi yıldızları kadrosunda barındıran Kartal, yıldın transferini duyurmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın bir dünya yıldızı ile daha anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...