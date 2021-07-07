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Son ankette muhalefeti gazlama çalışması! İşte Z kuşağının sözde 'ittifak' tercihi

2021-07-07 08:33:52
Son ankette muhalefeti gazlama çalışması! İşte Z kuşağının sözde 'ittifak' tercihi

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı sözde Z kuşağı seçim anketinde muhalefeti gazlama çalışması yapıldı. Ankete katılanların yüzde 44, 1'i Millet İttifakı'nı tercih etmiş gibi gösterilirken, “yüzde 36,2'si Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı” olarak lanse edildi. Fikrim yok" diyen gençlerin oranının yüzde 19,7 olarak belirtildi. Sözde anketlerde son dönemde hız kazanan muhalefeti parlatma çalışmasına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

#1
Foto - Erken seçim propagandacıları siyaseti dizayn etmeye uğraşırken, bazı anket şirketlerinin yayınladıkları sözde araştırmalarla da muhalefet partilileri gazlanmaya çalışılıyor.

Erken seçim propagandacıları siyaseti dizayn etmeye uğraşırken, bazı anket şirketlerinin yayınladıkları sözde araştırmalarla da muhalefet partilileri gazlanmaya çalışılıyor.

#2
Foto - AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı zayıf göstermeye yönelik sürdürülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı zayıf göstermeye yönelik sürdürülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

#3
Foto - Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, siyasi parti tercihlerinin ardından Z kuşağının ittifaklar arasındaki tercihlerine ilişkin bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, siyasi parti tercihlerinin ardından Z kuşağının ittifaklar arasındaki tercihlerine ilişkin bir anketin sonuçlarını paylaştı.

#4
Foto - Sözde sonuçlara göre Metropoll tarafından Türkiye'nin Nabzı araştırmalarında görüşülen 9240 kişinin yüzde 7'sini oluşturan oy kullanmamış seçmene sorulan

Sözde sonuçlara göre Metropoll tarafından Türkiye'nin Nabzı araştırmalarında görüşülen 9240 kişinin yüzde 7'sini oluşturan oy kullanmamış seçmene sorulan "hangi ittifaka daha yakınsınız" sorusuna katılımcıların yüzde 44, 1'i CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı cevabını verirken, yüzde 36,2'si AK Parti, MHP, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı. "Fikrim yok" diyen gençlerin oranının yüzde 19,7 olması da siyasi partilerin seçim çalışmaları adına önemli bir ipucu oldu.

#5
Foto - Metropoll'un yayınladığı önceki ankette, katılımcılara

Metropoll'un yayınladığı önceki ankette, katılımcılara "bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. AK Parti yüzde 22.3 ile birinci çıkarken, gençlerin yüzde 7'sinin kararsız, yüzde 17.6'sının protesto oy, yüzde 13'ünün de cevap yok yönünde tercih kullanması, Z kuşağının mevcut siyasi partilere bakışı noktasında fikir verdi.

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