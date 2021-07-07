2021-07-07 08:33:52 Son ankette muhalefeti gazlama çalışması! İşte Z kuşağının sözde 'ittifak' tercihi
MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı sözde Z kuşağı seçim anketinde muhalefeti gazlama çalışması yapıldı. Ankete katılanların yüzde 44, 1'i Millet İttifakı'nı tercih etmiş gibi gösterilirken, “yüzde 36,2'si Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı” olarak lanse edildi. Fikrim yok" diyen gençlerin oranının yüzde 19,7 olarak belirtildi. Sözde anketlerde son dönemde hız kazanan muhalefeti parlatma çalışmasına bir yenisi daha eklenmiş oldu.