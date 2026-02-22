  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
Son anketler tam bomba! Yüzde elliyi geçip domine etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son anketler tam bomba! Yüzde elliyi geçip domine etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, son anket sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

1
#1
Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, son anketlerde Cumhur İttifakı'nın dominasyonuna dikkat çekti.

#2
AK Partili Büyükgümüş'ün açıklamaları şöyle:

#3
Anketlerde bizim gördüğümüz Ocak ayından itibaren CHP ile farkı açan AK Parti gerçeği var. Sayın Özel'in birinci parti olduklarını dile getirmesine gerek yok.

#4
Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli çıkıp AK Parti birinci parti dediği bir dönem oldu mu? Sayın Özel bunu neden sık dile getiriyor? Siyasetteki sıkışmayı "Hayır biz çok güçlüyüz" diyerek umut oluşturmaya çalışıyor. Başta CHP Genel Merkezi olmak üzere. Onun ne yapmaya çalıştığını biliyoruz.

#5
Reel durum Cumhur İttifakı, siyaseti domine etmeye devam ediyor. Bu sayılar bir ay öne çıkar, bir ay geriler. Aslında uzun dönemli trendi ölçmek gerekir. Bu trendte Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranına sahip.

#6
2023'ten sonra milletimizden 2 talimat aldık. Birincisi deprem bölgesini toparlayın. İkincisi "Ekonomik yorgunlukların fakrındayız, bunu sizin çözeceğinize inanıyoruz. Bunu çözün" demekti. Milletimizin birinci talimatını hakkıyla yerine getirdik.

#7
2026-2027 yıllarında ekonomik sorunların aşılması için bir imkan olarak görüyoruz. 2028 yılında milletimize hesap vereceğiz. "Bu iki talimatı yerine getirdik, şimdi 5 yıl için yine izin istiyoruz" diyeceğiz.

