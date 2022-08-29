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Siyaset
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Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

2022-08-29 09:01:57
Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

Seçimlere aylar kaldı. Muhalefet ekonomiyi bahane edip mafyaların sözüyle AK Parti hükümetini suçlamaya çalışırken, seçmen hükümetin performansının farkında. AK Parti icraatları ve CHP'nin boş hayal satıcılığını yakından tanıyan seçmenin kararı çoğu anketlerde belli; AK Parti açık ara önde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aday olması muhtemel tüm isimlerin önünde. Ancak CHP'nin anket şirketleri manipülatif sonuçlarla komik anketler yayınlamaya devam ediyor.

#1
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

Son olarak ALF Araştırma, CHP'lilerin bile inanamayacağı bir anket yayınladı. Ankette CHP'nin AK Parti'yi geçtiği ileri sürülürken, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan yüzde 14 önde olduğu yalanı da utanmadan halka sunuldu. CHP'nin kuyruğuna takılan şirketin yayınladığı sonuca göre;

#2
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

AK Parti yüzde 27

#3
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

CHP yüzde 28,3

#4
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

İYİ Parti yüzde 18,7

#5
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

HDP yüzde 8,2

#6
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

MHP yüzde 6,7

#7
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

DEVA Partisi yüzde 2,3

#8
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

Türkiye Değişim Partisi yüzde 2,1

#9
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

Zafer Partisi yüzde 1,7

#10
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

Memleket Partisi yüzde 1,2

#11
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

Gelecek Partisi yüzde 1,1

#12
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

Saadet Partisi yüzde 1,0

#13
Foto - Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç

ALF Araştırma'dan yapılan açıklama şöyle: Siyasi gündemin yoğunluğu nedeniyle, seçmenlerin oy tercihlerini daha sık araştırmaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 25 - 27 Ağustos 2022 tarihlerinde 4.400 kişi ile (CATI) gerçekleştirilen araştırma sonuçlarımız; Cumhur İttifakı: 3,7 Millet İttifakı: G,0

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