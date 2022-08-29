2022-08-29 09:01:57 Son anket yayınlandı! Evlere şenlik sonuç
Seçimlere aylar kaldı. Muhalefet ekonomiyi bahane edip mafyaların sözüyle AK Parti hükümetini suçlamaya çalışırken, seçmen hükümetin performansının farkında. AK Parti icraatları ve CHP'nin boş hayal satıcılığını yakından tanıyan seçmenin kararı çoğu anketlerde belli; AK Parti açık ara önde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aday olması muhtemel tüm isimlerin önünde. Ancak CHP'nin anket şirketleri manipülatif sonuçlarla komik anketler yayınlamaya devam ediyor.