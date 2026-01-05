Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor
Ada Araştırma’nın anketine göre, birinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sıradaki parti liderine açık ara fark attı.
Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte oy oranları...
Recep Tayyip Erdoğan: 44.9
Özgür Özel: 29.0
Selahattin Demirtaş: 7.5
Yavuz Ağıralioğlu : 7.0
Ümit Özdağ: 5.5
Fatih Erbakan 3.0
Müsavat Dervişoğlu: 2.1
Mahmut Arıkan: 0.9
