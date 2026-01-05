  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset
10
Yeniakit Publisher
Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Ada Araştırma’nın anketine göre, birinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sıradaki parti liderine açık ara fark attı.

5
#1
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte oy oranları...

#2
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan: 44.9

#3
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Özgür Özel: 29.0

#4
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Selahattin Demirtaş: 7.5

#5
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Yavuz Ağıralioğlu : 7.0

#6
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Ümit Özdağ: 5.5

#7
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Fatih Erbakan 3.0

#8
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Müsavat Dervişoğlu: 2.1

#9
Foto - Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Mahmut Arıkan: 0.9

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Niye İmamoğlu ya da yavaş yok...

Siz Emekliye sorun yalan yanlış haber yapmayın.

Seçime az kaldı.Bekliyiruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?
Sağlık

Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?

Düşük kalorili yapısı, yüksek posa içeriği ve fermantasyon süreciyle kazandığı probiyotik özellikleriyle öne çıkan lahana turşusunun, tokluk..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23