Son 9 aya dikkat! Türkiye'nin güncel nüfusu açıklandı

AA
Son 9 aya dikkat! Türkiye'nin güncel nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi olarak güncellendi.

Son 9 aya dikkat! Türkiye'nin güncel nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Son 9 aya dikkat! Türkiye'nin güncel nüfusu açıklandı

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.

Son 9 aya dikkat! Türkiye'nin güncel nüfusu açıklandı

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

Son 9 aya dikkat! Türkiye'nin güncel nüfusu açıklandı

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

Yorumlar

Gerçek

Kaçak göçmenlerle 120 milyon vardır.

Kuzey orhun

TUİK GERÇEK GÖREVİNİ YAPSA ARTI 10 MİLYONUN ÜZERİNDE SIĞINMACIYIDA BU RAKAMIN ÜZERİNE EKLER ÇÜNKÜ ONLARDA BU DEVLETİN GSMH LASINDAN YARARLANIYORLAR.
