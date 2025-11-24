  • İSTANBUL
İstanbul Valiliği'nden flaş 'sokak köpeği' kararı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Valiliği'nden flaş 'sokak köpeği' kararı!

İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılacak iş ve işlemlere ilişkin belediyelere kapsamlı bir talimat gönderdi.

#1
Foto - İstanbul Valiliği'nden flaş 'sokak köpeği' kararı!

Vatandaşların büyük tepki gösterdiği ancak bir türlü çözüme kavuşmayan başıboş köpek vakaları her geçen gün biraz daha artarak devam ederken İstanbul Valiliği, sokak köpekleriyle ilgili genelge yayımladı. Buna göre sahipsiz köpeklerin toplanması ve rehabilitasyonu hızlandırılacak; 'sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye' müsaade edilmeyecek.

#2
Foto - İstanbul Valiliği'nden flaş 'sokak köpeği' kararı!

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - İstanbul Valiliği'nden flaş 'sokak köpeği' kararı!

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi, 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

#4
Foto - İstanbul Valiliği'nden flaş 'sokak köpeği' kararı!

#5
Foto - İstanbul Valiliği'nden flaş 'sokak köpeği' kararı!

