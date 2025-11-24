Haber Merkezi Giriş Tarihi: Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü
Antalya'daki yediemin otoparkları, trafikten men edilen lüks ve standart binlerce araç yüzünden adeta bir 'araç mezarlığı'na döndü. Antalya Otoparkçılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, otoparklarında 20 yılı aşkın süredir satış için bekletilen 2 bin 500'e yakın araç olduğunu belirtti. Uzun bekleme süreleri nedeniyle araçların büyük çoğunluğu çürüyerek ekonomik değerini yitirdi ve borcun faizini bile karşılayamayacak duruma geldi.