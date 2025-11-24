  • İSTANBUL
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

Antalya'daki yediemin otoparkları, trafikten men edilen lüks ve standart binlerce araç yüzünden adeta bir 'araç mezarlığı'na döndü. Antalya Otoparkçılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, otoparklarında 20 yılı aşkın süredir satış için bekletilen 2 bin 500'e yakın araç olduğunu belirtti. Uzun bekleme süreleri nedeniyle araçların büyük çoğunluğu çürüyerek ekonomik değerini yitirdi ve borcun faizini bile karşılayamayacak duruma geldi.

1
#1
Foto - Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

Türkiye ekonomisi için büyük bir kayıp anlamına gelen ve idari sistemin ağır işleyişini gözler önüne seren çarpıcı görüntüler, Antalya'daki yediemin otoparklarında ortaya çıktı. Farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, icradan satışı yapılmak üzere bekletildiği otoparklarda adeta çürümeye terk edildi.

#2
Foto - Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

Bir süre sonra icradan satışının yapılması gereken araçlardan bazıları, 20 yıla yakın süredir otoparklarda satış için bekliyor. Uzun süredir bekleyen araçların büyük bölümü çürüyerek, ekonomik değerini tamamen kaybetti. Uzun bekleme süreleri nedeniyle maddi değerleri, otopark ücretini, borcun faizini bile karşılayamayacak duruma gelen araçlar arasında; maddi değeri yüksek lüks araçlar da bulunuyor. Otoparklardaki bazı araçların ise 'parçalanma' olarak tabir edilen tüm motor ve elektronik aksamları söküldükten sonra ihbar edilerek çektirildiği görüldü.

#3
Foto - Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

'DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ ŞEKİLDE YAPILMADI' 19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor.

#4
Foto - Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

1 sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasviye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var" dedi.

#5
Foto - Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

'ARTIK EKONOMİK DEĞERİ YOK' Araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Topçu, "20-30 senedir bekleyen araçların artık ekonomik değeri yok. Fiziksel olarak bitmiş olan araçların bir an önce buradan çıkması lazım.

#6
Foto - Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

Trafikte yürüyecek şekilde olanların satılmasının ülkeye ekonomik katkısı olacak. Aracı alan bakımını, sigortasını yaptıracak, vergilerini ödeyecek. Bu araçların burada bekletilmesinin nedenini anlamış değilim" diye konuştu.

#7
Foto - Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

'BUNLARIN HEPSİ DÖVİZ OLARAK BİZDEN ÇIKIYOR' Otoparkın yeni araç alamayacak kadar dolu olduğunu söyleyen Topçu, "Burada vatandaşın malının nasıl çarçur edildiği, ülke ekonomisine nasıl zarar verdiğimizin bir göstergesi. Bunların hepsi döviz olarak bizden çıkıyor. 5 yaşında bir aracı sattığınızda borcundan düşecek rakam belli. Bu aracı senelerce bekletip, sattığınızda bu bedel dosya faizine bile yetmiyor. Buna bir düzenleme gelmesi şart. Çöp şeklindeki, hurdalık şeklindeki otoparklar Türkiye'ye yakışmıyor. Birilerinin sorumluluk alması lazım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İşte bizi anlatan en gerçek olaylardan biride budur niçinmi çünkü o kadar serveti ya görevli parkçılar bir çok parçayı çalarak bozuyor geri kalanını da devlet akıl edemeyip çürütüyör.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
