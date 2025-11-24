Milyonluk servet çürüyor! Yediemin otoparkı ‘araç mezarlığı’na döndü

'BUNLARIN HEPSİ DÖVİZ OLARAK BİZDEN ÇIKIYOR' Otoparkın yeni araç alamayacak kadar dolu olduğunu söyleyen Topçu, "Burada vatandaşın malının nasıl çarçur edildiği, ülke ekonomisine nasıl zarar verdiğimizin bir göstergesi. Bunların hepsi döviz olarak bizden çıkıyor. 5 yaşında bir aracı sattığınızda borcundan düşecek rakam belli. Bu aracı senelerce bekletip, sattığınızda bu bedel dosya faizine bile yetmiyor. Buna bir düzenleme gelmesi şart. Çöp şeklindeki, hurdalık şeklindeki otoparklar Türkiye'ye yakışmıyor. Birilerinin sorumluluk alması lazım" dedi.