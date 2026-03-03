Son 5 yılda tam 10 nükleer denizaltı sessiz sedasız denize indirildi: “Bu işin kralı benim” diyen ABD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) verileri, Çin’in nükleer denizaltı üretim hızında ABD’yi geride bırakarak Pasifik’teki dengeleri altüst ettiğini ortaya koydu. Son 5 yılda 10 adet nükleer denizaltıyı suya indiren Pekin yönetimi, özellikle 10 bin kilometre menzilli füzeler taşıyan Type 094 Jin sınıfı araçlarıyla denizdeki nükleer caydırıcılığını perçinledi. ABD tarafı iş gücü ve bakım kısıtları nedeniyle üretimde zorlanırken, Çin’in 2030 yılına kadar 435 muharebe gemisine ulaşma hedefi Pentagon’da alarm zillerini çaldırıyor.