Son 5 yılda tam 10 nükleer denizaltı sessiz sedasız denize indirildi: “Bu işin kralı benim” diyen ABD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor

Her denizaltı, başlangıçta 7.200 km menzilli JL-2, daha sonra 10.000 km’den fazla menzile sahip JL-3 balistik füzeleri taşıyor. Silahlandırmada altı 533 mm torpido tüpü ve H/SQC-207 yan dizilimli sonar sistemi bulunuyor. Akustik performansı hâlâ sınırlı, gürültü seviyesi Soğuk Savaş sonu Sovyet denizaltılarına göre yüksek. ABD denizaltıları daha büyük ve karmaşık sistemler içeriyor; inşa süresi ve iş gücü gereksinimleri yüksek. ABD hâlihazırda 65 adet denizaltıyı envanterinde bulunduruyor. Bunlar 14 adet balistik füze ve 51 adet taarruz veya seyir füze denizaltısından oluşuyor. Columbia sınıfı programı, 14 adet Ohio sınıfı balistik füze denizaltısını değiştirmeyi amaçlıyor; ilk örnek USS District of Columbia’nın teslimi 2028 olarak öngörülüyor.