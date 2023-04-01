Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

Sağlam bir destek seviyesinin 1.900 dolar ve 1.850 dolar civarında ve acil direncin de ons başına 2.000 dolar ve ardından 2.060-70 dolarlarda olduğunu belirten Millman, "Altın vadeli işlemlerinde kısa ve uzun vadeli işlemlere baktığınızda, duygu hala oldukça nötr. Kamuoyunun algısında, dolarda veya ABD ekonomisinde olup bitenlerde bir miktar dalgalanma görürseniz, bu duyguyu değiştirebilir ve altın, buna ilk tepki veren olur." dedi.