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Ekonomi
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Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

2023-04-01 09:49:17
Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

Altında Fed baskısının gevşemesi ve zayıflayan dolar etkisiyle 2020 Temmuz’undan bu yana en büyük aylık prim geldi. Yatırımcılar Mart ayında 150 doları aşan kazanç sağladı. Nisan ayında da tüm gözler yine altında olacak. Ekonomistler Fed’in sıradaki toplantısı öncesi tahminlerde bulunurken veriler gelmeye devam ediyor. Peki piyasa hangi yönde ağırlık kazanıyor? İşte Nisan ayıyla başlayan 2. çeyrek öncesi en güncel yorumlar…

#1
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

ABD ve Avrupa’daki bankacılık çöküşleri altının Mart ayında parlak bir seyir kazanmasını sağladı. Ons altın yüzde 13’ü aşan bir prim (150 dolardan fazla) yakalayarak son 32 ayın en yüksek aylık getirisini elde etti.

#2
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

POLİTİKA DEĞİŞTİ Fed’in sıkılaşma döngüsünde 1 yıl tamamlanırken aniden iflas eden 3 Amerikan bankası (Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank) bir anda politikanın değişmesine sebep oldu. Fed likidite sağlamaya gidince dolar baskısı azaldı, yatırımcı güvenli liman etkisiyle altına yöneldi ve çifte etkiyle büyük kazanç geldi.

#3
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ Şimdi gözler Fed’in bir sonraki toplantısında alacağı karar için 2-3 Mayıs tarihine çevrildi. Bankanın terminal orana ulaştığı tahmin edilirken artık bahisler ne zaman faiz indirimi yapılacağı konusunda geliyor.

#4
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

Fed, Mart toplantısında geniş çapta beklenen 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı ve yalnızca bir faiz artırımına daha işaret etti. Küresel enflasyonist baskıların hafifletilmesi ve büyük merkez bankalarının daha geniş bir bankacılık krizinden kaçınma çabaları yine bu ay da etkili olacak.

#5
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

FED TAHMİNLERİ Para piyasaları şu anda merkez bankasının faiz artırımlarını Mayıs'ta durdurması ve yıl sonuna kadar faiz indirimlerinin beklenmesi ihtimalini yüzde 40’larda bir ihtimalle fiyatlıyor.

#6
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

Wall Street analistlerine göre altının Nisan ayında test edilmesi ve rekor zirveleri kırması da dahil olmak üzere çok daha fazla olumlu yönü var.

#7
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

2023'E GİRERKEN GÜÇSÜZ BİR FED TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek Kitco News'e verdiği demeçte, "Bu bir finansal krize dönüşebilir. Önemli ölçüde daha sıkı bir ortamda, bölgesel bankacılık sektöründe defterlerdeki varlıkların piyasa değerlerinde büyük bir düşüş oldu. Sadece piyasa değerinde bir kayıp olmadı, aynı zamanda daha az kaynaktan büyük mevduat çıkışları oldu." diyerek Fed’in 2023’e daha güçsüz girdiğini söylüyor.

#8
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

YIL SONA ERMEDEN... ING baş uluslararası ekonomisti James Knightley, "Ekonomi için sert iniş riskinin artması, enflasyonun daha hızlı düşme şansını artırıyor ve Fed'in bu yıl sona ermeden önce faiz indirimleriyle yanıt vermesine izin veriyor" dedi.

#9
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

CESARET VERİCİ Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman da Kitco News'e "Bankacılık korkuları şu an için azalıyor olsa da altın çok fazla geri gelmedi. Bu güçlü bir işaret ve altın boğaları için çok cesaret verici" dedi.

#10
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ Millman, altın piyasasının kısa vadede bazı kayıplar yaşayabileceği konusunda uyardı. "Bazı aşağı yönlü riskler var. Hisse senetlerindeki rahatlama rallisi altından bir miktar para çıkarabilir" dedi.

#11
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

Sağlam bir destek seviyesinin 1.900 dolar ve 1.850 dolar civarında ve acil direncin de ons başına 2.000 dolar ve ardından 2.060-70 dolarlarda olduğunu belirten Millman, "Altın vadeli işlemlerinde kısa ve uzun vadeli işlemlere baktığınızda, duygu hala oldukça nötr. Kamuoyunun algısında, dolarda veya ABD ekonomisinde olup bitenlerde bir miktar dalgalanma görürseniz, bu duyguyu değiştirebilir ve altın, buna ilk tepki veren olur." dedi.

#12
Foto - Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE Ons altın hafta sonu ve Nisan’ın ilk günü itibarıyla 1.968,89 dolar ve gram altın da 1.211 TL seviyesinde. Piyasada gözler Nisan ayının ilk haftası için Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

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