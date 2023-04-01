2023-04-01 09:49:17 Son 2,5 yılın hareketi! Altın yatırımcısı bayram ediyor
Altında Fed baskısının gevşemesi ve zayıflayan dolar etkisiyle 2020 Temmuz’undan bu yana en büyük aylık prim geldi. Yatırımcılar Mart ayında 150 doları aşan kazanç sağladı. Nisan ayında da tüm gözler yine altında olacak. Ekonomistler Fed’in sıradaki toplantısı öncesi tahminlerde bulunurken veriler gelmeye devam ediyor. Peki piyasa hangi yönde ağırlık kazanıyor? İşte Nisan ayıyla başlayan 2. çeyrek öncesi en güncel yorumlar…