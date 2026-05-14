Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan ülkenin savunma devi, Baykar'ın kapısını çaldı: Dev anlaşma imzalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan ülkenin savunma devi, Baykar’ın kapısını çaldı: Dev anlaşma imzalandı

Son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye karşıtı adımlarıyla dikkat çeken Fransa’nın savunma devi Safran, sürpriz bir hamleyle Baykar ile önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Baykar ile Safran Electronics & Defense, insansız hava araçları ve akıllı sistemler alanında stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Fransa merkezli savunma şirketi olan Safran Electronics & Defense ile Baykar arasında imzalanan anlaşma; akıllı mühimmatlar, gelişmiş navigasyon sistemleri ve elektro-optik teknolojilere yönelik ortak geliştirme faaliyetlerini kapsıyor.

Taraflar, sahip oldukları teknik yetkinlikleri bir araya getirerek yeni nesil entegre çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Safran; gözlem, navigasyon ve zaman senkronizasyonu alanındaki teknolojilerini sunarken, Baykar ise sahada kendini kanıtlamış İHA geliştirme ve operasyonel kullanım tecrübesiyle projeye katkı sağlayacak.

İş birliği kapsamında, Safran’ın gelişmiş elektro-optik sistemi Euroflir Bayraktar TB2 platformuna entegre edilecek. Söz konusu entegrasyonla birlikte TB2’nin keşif, gözetleme ve hedef tespit kabiliyetlerinin çeşitlenmesi hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca; elektrooptik sensörler, navigasyon sistemleri ve güdümlü mühimmat teknolojilerini bir araya getiren entegre çözümlerin ortak geliştirilmesi planlanıyor. Bu çözümlerin hem İHA platformlarında hem de hava-yer görevlerinde kullanılması öngörülüyor.

İki şirketin, geliştirilecek sistemleri uluslararası pazarda ortak şekilde sunma konusunda da mutabakata vardığı belirtildi. Böylece taraflar arasındaki teknolojik, operasyonel ve ticari iş birliğinin daha da derinleşmesi hedefleniyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlaşmanın stratejik iş birliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “Safran Electronics & Defense ile imzaladığımız mutabakat zaptı, stratejik iş birliğimizin geliştirilmesinde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bu ortaklık sayesinde yenilikçi çözümler sunmayı ve uluslararası pazarda yeni fırsatların önünü açmayı hedefliyoruz.” dedi. Safran Electronics & Defense Savunma Faaliyetleri Direktörü Alexandre Ziegler ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Euroflir elektrooptik sistemlerimizin yanı sıra ileri konumlandırma, navigasyon ve zaman senkronizasyon teknolojilerimizin Baykar TB2 İHA’larına entegrasyonu, operasyonel performans açısından yeni bir aşamayı temsil ediyor. Baykar ile birlikte, TB2 platformlarına yüksek hassasiyet ve gelişmiş istihbarat kabiliyeti kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, savunma alanındaki taktik görevlerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Baykar son yıllarda özellikle Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI platformlarıyla küresel İHA pazarının en dikkat çeken üreticilerinden biri haline geldi. Şirketin Bayraktar TB2 için 36 ülke, Bayraktar AKINCI için ise 16 ülke ile ihracat anlaşması imzaladığı açıklandı. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

