Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan ülkenin savunma devi, Baykar’ın kapısını çaldı: Dev anlaşma imzalandı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlaşmanın stratejik iş birliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “Safran Electronics & Defense ile imzaladığımız mutabakat zaptı, stratejik iş birliğimizin geliştirilmesinde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bu ortaklık sayesinde yenilikçi çözümler sunmayı ve uluslararası pazarda yeni fırsatların önünü açmayı hedefliyoruz.” dedi. Safran Electronics & Defense Savunma Faaliyetleri Direktörü Alexandre Ziegler ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Euroflir elektrooptik sistemlerimizin yanı sıra ileri konumlandırma, navigasyon ve zaman senkronizasyon teknolojilerimizin Baykar TB2 İHA’larına entegrasyonu, operasyonel performans açısından yeni bir aşamayı temsil ediyor. Baykar ile birlikte, TB2 platformlarına yüksek hassasiyet ve gelişmiş istihbarat kabiliyeti kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, savunma alanındaki taktik görevlerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.