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Ekonomi
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ŞOK'tan bayram ettirecek fırsatlar geldi! 16 Eylül kataloğu yayımlandı

2023-09-15 08:33:12
ŞOK'tan bayram ettirecek fırsatlar geldi! 16 Eylül kataloğu yayımlandı

Ekonomik etmenler dolayısıyla en çok tercih edilen market zincirlerinden ŞOK market zincirinin indirim kataloğu yayımlandı. İşte 16 Eylül itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler...

#1
Foto - ŞOK'tan bayram ettirecek fırsatlar geldi! 16 Eylül kataloğu yayımlandı

• Kablosuz Beyaz Earpods Kulaklık I9 189 TL • Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör 129 TL • Sinbo Mini Abajur 119 TL • Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz + Golyat 149 TL • Sinbo 3 Raflı Lambader 349 TL • Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL • Kadın / Erkek Kışlık Terlik 37,95 TL • Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 149 TL • 3'lü Pilsan Kırılmaz Arabalar 59,95 TL • 200'lü Mega Çubuklar 99,95 TL • 59 parça Gokidy Eğlenceli Şekiller 89,95 TL • Matematik İşlem 149 TL • Gokidy Dedektif 179 TL • Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti 149 TL • Kepçeli ve Römorklu Traktör 69,95 TL • Şut ve Gol 149 TL • 25 TL üstü alışverişlerde; • 8'li Papia Biocare Kağıt Havlu 72 TL • 75 ml Signal White Now Extra Fresh / White Now Diş Macunu 40 TL • 1+1 Signal White Now Diş Fırçası 40 TL • 3'lü Uni Baby Aloe Vera Özlü Islak Havlu 32 TL • 400 ml Johnson's Duş Jeli Çeşitleri 35 TL

#2
Foto - ŞOK'tan bayram ettirecek fırsatlar geldi! 16 Eylül kataloğu yayımlandı

• Bosch Climate 12.000 BTU Duvar Tipi Split Klima 16.999 TL • Altus AL 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 7.999 TL • Altus AL 305 Tezgah Altı Mini Buzdolabı 4.299 TL • Yui Saç Şekillendirici 459 TL • Yui Seramik Plaka Afro Dalga 9 mm Saç Maşası 449 TL • Yui 25 mm Wag Dalga Maşası 399 TL • Yui Led Göstergeli Seramik Plaka Kablosuz Saç Şekillendirici 449 TL • Yui Taşınabilir Şarjlı Saç Şekillendirici 639 TL

#3
Foto - ŞOK'tan bayram ettirecek fırsatlar geldi! 16 Eylül kataloğu yayımlandı

Özel indirimli ürünler... Win win

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