Gündem
8
Yeniakit Publisher
KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı
Giriş Tarihi:

KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), faaliyete geçtiği 2017'den bugüne kadar yapılan 58 bin 640 başvurudan 56 bin 377'sini sonuçlandırdı.

#1
Foto - KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülen kurumsal faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

Bilir, kanunla verilen yetki ve görevler çerçevesinde inceleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, bugüne kadar KVKK'ye ulaşan 58 bin 640 ihbar, şikayet ve başvurudan 56 bin 377'sinin sonuçlandırıldığını, 2 bin 263 başvurunun ise inceleme sürecinin devam ettiğini söyledi. KVKK'ye intikal eden 1917 veri ihlal bildiriminden 403'ünün kamuoyuna ilan edildiği bilgisini veren Bilir, incelemeler sonucu toplam 1 milyar 297 milyon 282 bin lira idari para cezasının uygulandığını bildirdi.

#3
Foto - KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

Kanun kapsamında bugüne kadar 1350 hukuki görüş verildiğini belirten Bilir, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin yeterli nitelikleri taşıyan 13 taahhütnamenin de onaylandığını kaydetti. KVKK Başkanı Bilir, ayrıca 3 bin 857 standart sözleşmenin KVKK'ye bildirildiğini dile getirdi.

#4
Foto - KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

Kişisel verileri işleyen şirketler ile verisi işlenen kişilere yol gösterici olması amacıyla 332 kurul kararı ve 10 ilke kararının KVKK'nin resmi internet sitesinde yayımlandığını anlatan Bilir, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi, veri sorumlularına yol gösterilmesi ve vatandaşların haklarını daha etkin kullanabilmeleri amacıyla ikincil düzenlemelerin hayata geçirildiğini bildirdi. Bilir, bu kapsamda 8 yönetmelik ve 3 tebliğin yayımlandığını dile getirdi.

#5
Foto - KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

KVKK'nin 2025'teki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bilir, kişisel verilerin korunmasının yalnızca veri güvenliği faaliyeti olmadığını, aynı zamanda bireyin mahremiyetinin korunmasına da hizmet ettiğini vurguladı. Bilir, 2025 boyunca KVKK tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik zirveler, paneller, çalıştaylar, konferanslar ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini, kamu kurumları ile özel sektör paydaşlarına yönelik farkındalık seminerlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

#6
Foto - KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

Bu dönemde rehber çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirten Bilir, "2025 yılında 7 rehber yayımlandı, toplam rehber ve doküman sayısı ise 57'ye ulaştı." bilgisini paylaştı. Yapay zeka alanındaki çalışmalar konusunda da bilgilendirmede bulunan Bilir, yapay zeka etik ilkeleri, mahremiyet artırıcı teknolojiler, algoritmik şeffaflık ve yapay zeka uygulamalarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin de paydaşların bilgilendirildiğini ifade etti.

#7
Foto - KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

Bilir, bu kapsamda KVKK tarafından "Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler, Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış ve Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi"nin yayımlandığını anlattı. KVKK Başkanı Bilir, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kanunun uygulanmasıyla ilgili farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri ile rehberlik çalışmalarımız, 2026'da da devam edecek." ifadesini kullandı.

