KVKK, 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı

Bilir, kanunla verilen yetki ve görevler çerçevesinde inceleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, bugüne kadar KVKK'ye ulaşan 58 bin 640 ihbar, şikayet ve başvurudan 56 bin 377'sinin sonuçlandırıldığını, 2 bin 263 başvurunun ise inceleme sürecinin devam ettiğini söyledi. KVKK'ye intikal eden 1917 veri ihlal bildiriminden 403'ünün kamuoyuna ilan edildiği bilgisini veren Bilir, incelemeler sonucu toplam 1 milyar 297 milyon 282 bin lira idari para cezasının uygulandığını bildirdi.