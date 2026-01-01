Açıkladılar! Steven Saran tüm sis perdesini dağıtmak için düğmeye bastı... Görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'nin, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer etmek için adım attığı iddia edildi. İddialara göre, sarı-lacivertliler, Goretzka'nın menajeriyle ilk teması kurdu ve oyuncuyu ikna etmek için yıllık 10-12 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu belirtildi. Goretzka'nın, Barcelona, Manchester United, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olduğu, ancak henüz kararını vermediği öne sürüldü.