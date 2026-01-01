  • İSTANBUL
Spor
7
Açıkladılar! Steven Saran tüm sis perdesini dağıtmak için düğmeye bastı... Görüşmeler başladı!
Açıkladılar! Steven Saran tüm sis perdesini dağıtmak için düğmeye bastı... Görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'nin, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer etmek için adım attığı iddia edildi. İddialara göre, sarı-lacivertliler, Goretzka'nın menajeriyle ilk teması kurdu ve oyuncuyu ikna etmek için yıllık 10-12 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu belirtildi. Goretzka'nın, Barcelona, Manchester United, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olduğu, ancak henüz kararını vermediği öne sürüldü.

#1
Fenerbahçe'nin, Bayern Münih'in yıldız orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve Alman futbolcuyu ikna etmek için yıllık 10-12 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

#2
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka için resmi adımlar atmaya başladığı iddia edildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin Goretzka'nın temsilcisiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

#3
İddiaya göre Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Goretzka'nın menajeriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede transferin şartlarının masaya yatırıldığı, ayrıca Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile de müzakerelere başladığı aktarıldı.

#4
Leon Goretzka'nın yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de gündeminde olduğu öne sürüldü. Barcelona, Manchester United, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus'un da Alman yıldızla ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

#5
Haberde, Goretzka'nın Barcelona seçeneğini öncelikli gördüğü ancak henüz net bir karar vermediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

#6
Sarı-lacivertlilerin, Leon Goretzka transferi için yıllık 10-12 milyon Euro civarında bir maaşı gözden çıkardığı öne sürüldü. Transferin seyrinin oyuncunun kararına göre netleşeceği belirtildi.

