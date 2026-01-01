Ülke paniğe kapıldı: Bölge barut fıçısı, Türkiye bizi sıkıştırıyor

Temmuz 2025’te Türkiye ile Libya arasında enerji, altyapı ve hidrokarbon alanlarını kapsayan mutabakatın ise Yunanistan ve Mısır’ın deniz yetki alanlarına yönelik planlarına karşı doğrudan bir adım olduğu iddia edildi. Ayrıca Libya Ulusal Petrol Şirketi NOC’un Sirte Havzası’nda Türk firmalarıyla birlikte başlattığı sondaj faaliyetleri, analizde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Bu gelişmenin, Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz hem de Kuzey Afrika enerji denklemlerinde kalıcı bir rol üstlenme isteğini ortaya koyduğu savunuldu.