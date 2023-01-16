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Aktüel
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Şoke eden görüntü! Bir evden tam 35 düzensiz göçmen çıktı

2023-01-16 22:43:23
Şoke eden görüntü! Bir evden tam 35 düzensiz göçmen çıktı

Malatya’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

#1
Foto - Şoke eden görüntü! Bir evden tam 35 düzensiz göçmen çıktı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi Sezgin sokakta bulunan bir evde göçmenlerin kaldığı yönünde ihbar aldı.

#2
Foto - Şoke eden görüntü! Bir evden tam 35 düzensiz göçmen çıktı

İhbar üzerine eve operasyon düzenledi.

#3
Foto - Şoke eden görüntü! Bir evden tam 35 düzensiz göçmen çıktı

Düzenlenen operasyonda evde biri Bangladeş uyruklu, 34’ü Afgan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

#4
Foto - Şoke eden görüntü! Bir evden tam 35 düzensiz göçmen çıktı

Düzensiz göçmenler yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.

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