2023-01-16 22:43:23 Şoke eden görüntü! Bir evden tam 35 düzensiz göçmen çıktı
Malatya’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Malatya’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi Sezgin sokakta bulunan bir evde göçmenlerin kaldığı yönünde ihbar aldı.
İhbar üzerine eve operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda evde biri Bangladeş uyruklu, 34’ü Afgan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.
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