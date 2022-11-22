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Sokak ortasında dehşet

2022-11-22 18:55:56
Sokak ortasında dehşet

Korkunç olay, 16.30 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

#1
Foto - Sokak ortasında dehşet

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan amca-yeğen, Turgut Temelli Caddesi üzerinde karşılaşınca, S.Y. adlı yeğen, amcası T.Y.‘ye (46) tabanca ile ateş açtı.

#2
Foto - Sokak ortasında dehşet

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan T.Y. yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.

#3
Foto - Sokak ortasında dehşet

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#4
Foto - Sokak ortasında dehşet

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan T.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#5
Foto - Sokak ortasında dehşet

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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