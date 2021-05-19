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Türkiye
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Sokak ortasında çatışma! Yaralılar var

2021-05-19 15:11:02
Sokak ortasında çatışma! Yaralılar var

Kars'ta husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

#1
Foto - Atatürk Caddesi'nde karşılaşan K.M. (67) ile husumetlisi Y.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Atatürk Caddesi'nde karşılaşan K.M. (67) ile husumetlisi Y.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

#2
Foto - Birbirlerini silahla yaralayan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Birbirlerini silahla yaralayan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Polis, olay yerinde bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirdi.

Polis, olay yerinde bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirdi.

#4
Foto - Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

#5
Foto - Bölgede bulunan tabanca...

Bölgede bulunan tabanca...

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