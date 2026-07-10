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Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor

Fenerbahçe’nin forvet listesinde yer alan Serhou Guirassy’den sarı-lacivertlilere olumsuz cevap geldi.

#1
Foto - Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor

Fenerbahçe’de forvet transferi için yapılan çalışmalarda Serhou Guirassy dosyası rafa kalkma noktasına geldi. Alman Bild’de yer alan habere göre, Borussia Dortmund’un golcü oyuncusu kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakmıyor.

#2
Foto - Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor

Yeni sezonda hücum hattına güçlü bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Guirassy için nabız yokladı. Ancak 30 yaşındaki santrforun önceliğinin Avrupa’nın 5 büyük liginden birinde yoluna devam etmek olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor

Bu tavır sonrası sarı-lacivertli yönetim, forvet arayışında farklı seçeneklere yöneldi.

#4
Foto - Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor

Guirassy’den beklediği karşılığı alamayan Fenerbahçe’nin, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins için temaslarını hızlandırabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi gol yollarında sorun yaşamamak için listeyi geniş tutuyor.

#5
Foto - Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor

Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maçta görev yaptı. Yıldız futbolcu bu süreçte 22 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

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