Fener'e kötü haber! Guirassy Türkiye'ye gelmek istemiyor
Fenerbahçe’nin forvet listesinde yer alan Serhou Guirassy’den sarı-lacivertlilere olumsuz cevap geldi.
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Fenerbahçe’nin forvet listesinde yer alan Serhou Guirassy’den sarı-lacivertlilere olumsuz cevap geldi.
Fenerbahçe’de forvet transferi için yapılan çalışmalarda Serhou Guirassy dosyası rafa kalkma noktasına geldi. Alman Bild’de yer alan habere göre, Borussia Dortmund’un golcü oyuncusu kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakmıyor.
Yeni sezonda hücum hattına güçlü bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Guirassy için nabız yokladı. Ancak 30 yaşındaki santrforun önceliğinin Avrupa’nın 5 büyük liginden birinde yoluna devam etmek olduğu ifade edildi.
Bu tavır sonrası sarı-lacivertli yönetim, forvet arayışında farklı seçeneklere yöneldi.
Guirassy’den beklediği karşılığı alamayan Fenerbahçe’nin, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins için temaslarını hızlandırabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi gol yollarında sorun yaşamamak için listeyi geniş tutuyor.
Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maçta görev yaptı. Yıldız futbolcu bu süreçte 22 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.
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