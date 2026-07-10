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Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

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Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk yarı finalist Fransa oldu. Çeyrek final mücadelesinde Fas’ı 2-0 mağlup eden Fransızlar, adını yarı finale yazdırdı.

#1
Foto - Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Boston Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. Fransa mücadeleye Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue ve Mbappe ilk 11’iyle başladı. Fas ise Bounou, Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, El Khannouss ve Talbi 11’iyle sahaya çıktı.

#2
Foto - Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fransa oldu. Henüz 4. dakikada Kylian Mbappe’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Bounou köşeden çıkardı. Aynı dakikalarda kazanılan köşe vuruşunda Upamecano’nun yakın mesafeden kafa vuruşunda da Bounou gole izin vermedi.

#3
Foto - Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Fransa, 28. dakikada penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe, Mazraoui’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Facundo Tello beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mbappe’nin vuruşunda Fas kalecisi Bounou başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

#4
Foto - Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Fransa, ilk yarının kalan bölümünde de etkili pozisyonlar buldu. 35. dakikada Doue’nin kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta Bounou bir kez daha sahneye çıktı. 45+2. dakikada Lucas Digne’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üst direğe çarpıp auta gitti. Fas ise 45+5’te Hakimi’nin serbest vuruşuyla gole yaklaşsa da top kalenin uzağından dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

#5
Foto - Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Fransa aradığı golü ikinci yarıda buldu. 60. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bölgede topla buluşan Mbappe, içeri girer girmez uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Fransa 1-0 öne geçti.

#6
Foto - Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

66. dakikada Fransa bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ortadan gelişen atakta Ousmane Dembele, ceza sahasına girmeden yerden sağ köşeye sert vurdu. Kaleci Bounou’nun müdahalesine rağmen top filelerle buluştu ve Fransa skoru 2-0’a taşıdı. Maçın son bölümünde Fas farkı azaltmak için baskısını artırdı. Serbest vuruş sonrası gelişen pozisyonda Ounahi’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Maignan kurtardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

#7
Foto - Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Bu sonuçla Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fas ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

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