Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump'a çok ağır sözler
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump hakkında çok ağır ifadeler kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump hakkında çok ağır ifadeler kullandı.
Pezeşkiyan, Trump'ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine hakaretle karşılık vermeyeceğini belirtti.
Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
"Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz"
Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran ile ateşkesin "sona erdiğini" ilan etmiş ve İranlı liderleri "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" olarak nitelendirmişti.
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