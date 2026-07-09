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Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump'a çok ağır sözler

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Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump'a çok ağır sözler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

#1
Foto - Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump'a çok ağır sözler

Pezeşkiyan, Trump'ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine hakaretle karşılık vermeyeceğini belirtti.

#2
Foto - Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump'a çok ağır sözler

Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump'a çok ağır sözler

"Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz"

#4
Foto - Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump'a çok ağır sözler

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran ile ateşkesin "sona erdiğini" ilan etmiş ve İranlı liderleri "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" olarak nitelendirmişti.

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