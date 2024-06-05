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Aktüel
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Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

2024-06-05 11:46:22
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın’da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli’de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören yaşlı şahsın hayati tehlikesini atlattığı öğrenildi

#1
Foto - Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi’nde sokak köpeklerinin 2 kez saldırısına uğrayan 73 yaşındaki Halil Özsağoğlu, maruz kaldığı ikinci saldırıda ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahsı hastaneye kaldırıldı. Yaşlı şahsa saldıran köpeklerin bölgedeki bir site sakini tarafından sahiplenildiği iddia edildi. Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyninde kanama oluşan Halil Özsağoğlu’nun yardımına yakındaki market çalışanı ve komşuları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından bilinci kapalı şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Halil Özsağoğlu, 5 gün kaldığı yoğun bakımdan durumunun iyiye gitmesi nedeniyle servise alındığı öğrenildi. Ölüm tehlikesini atlatan ve yaşadıklarını eşi Şermin ve diğer yakınlarına anlatan yaşlı adam, yaşadığı korku nedeniyle sesinin bozulduğunu ve geçici hafıza kaybı yaşadığını ifade etti. Özsağoğlu’nun yakınları ve çevre sakinleri duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi. Öte yandan, yaşlı adama olaydan bir gün öce akşam saatlerinde köpeklerin saldırarak ısırdığı ve yaşlı adamın hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdığı, aynı olayı bir gün sonra tekrar yaşadığı öğrenildi

#2
Foto - Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

“Sokak köpeği sorununa acilen çözüm bulunmalıdır” Müjde Sitesi sakinlerinden Arif Sayı, “Çoluğumuz-çocuğumuz hepimiz burada yaşıyoruz. Bulunduğumuz mahalleyi de seviyoruz. Ancak bir sıkıntımız var. Bu sokak köpekleri başıboş bir şekilde buralarda geziyorlar ve bir şekilde gelen geçen insanlara da saldırıyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Tabii ki de biz hayvanları seviyoruz, yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Ancak aşırı bir şekilde saldırganlaşmaya başlayan sokak köpeklerimiz var. Bunlar için ben çok ciddi bir önlem alınmadığını da düşünüyorum. Hatta geçenlerde bir beyefendiye de burada, bizim sitede bulunan bir köpek saldırdı. Yaşlı bir amcamız. Hastaneye kaldırıldı. Entübe edildi ve 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Zor bir şekilde hayata döndürüldü. Bu sizin başınıza da gelebilir. Bizim başımıza da gelebilir. Çocukların başına da gelebilir. Ben bunlar için bir vatandaş olarak acilen bir önlem alınmasının gerektiğini düşünüyorum. Burada yetkililerden, başta belediyemizden bunu istiyorum. Bir şekilde bunların önlem altına alınması gerekiyor. Ama yine dediğim gibi bu sokak köpeklerini, başıboş köpekleri bunları kontrol altına almak lazım. Yine söylüyorum, yaşam haklarına saygı duyalım, yaşasınlar ancak bir şekilde burada insanların yaşam haklarının da öncelikli olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sokak köpeklerinin derhâl, acilen kontrol altına alınması, bir şekilde buna çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum” dedi

#3
Foto - Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

“Aynı yerde 2 kez saldırıya uğradı” Dayısına saldırarak ısıran köpeklerin site sakinleri tarafından beslendiğini ifade eden Saygın İlkinci, “Dayım Halil Özsağoğlu bundan 7-8 gün önce şu noktada bisikleti ile namazdan dönerken bu sitede birileri tarafından beslenildiği söylenen sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Ve başını zemine asfalta sertçe vurarak yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatası çatladı. Kısmi işte bir beyinde ezilme var. Ve hafıza kaybı da söz konusu. Burası sürekli geçtiği bir güzergah. Buradan namaza gider-gelirken bisikletle geçiyor. Olaydan bir gün öncesinde köpekler saldırıp bacağını ısırıyorlar. Hastaneye gidip kuduz aşısı oluyor. Ertesi gün tekrar namaz ve kahve dönüşü bu noktadan geçerken 3-4 tane köpek birden tekrar saldırıp bu sefer bisikletten düşürüyorlar. Ve çevredekilerin koşturmasıyla başındaki kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Hastaneye kaldırılıyor. Daha önce de pek çok kişiyi bu güzergahta saldırmışlar. Sayıları da bazen dörde-beşe çıkıyor köpeklerin. Dolayısıyla hayvanseverler tarafından besleniliyor ama bunların bu şekilde insanlarla iç içe yaşaması, böyle güvenlik zafiyetleri oluyor. Belli ki kimi düşman kimi dost tanımlamakta bu hayvanların tamamen kendi içgüdülerine bağlı. Dolayısıyla da bugün buradan geçen herhangi birine saldırıp saldırmayacakları garanti değil. O yüzden onların bu noktadan uzaklaştırılıp bir bölgede, güvenli bir bölgede, yerel makamlar veya devletin ilgili makamlarınca toplanıp insanlardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz ki illa biri ölmesin” dedi. Saldırıya uğrayan yaşlı adama yardım etti Komşusunun yardım çağrıları üzerine olay yerine koştuğunu ifade eden Ömer Bilgiç ise “Halil amcaya köpekler saldırınca bisikletten düşmüş. Benden önce de markette çalışan kızımız olaya müdahale etmiş. Halil abi yerde yatıyor. Pamuk basmışlar. Tabi bayan olduğu için ben onun elinden o yarayı aldım ona tampon yaptım. Bu arada zaten Halil amca kendisini kaybetmişti. Ve boş gözlerle bakıyordu. Ben onu konuşturmaya çalıştım, ‘Halil abi beni tanıdın mı beni tanıdın mı’ diye. Tabii biz Halil abi ile daha önceden de tanışıyoruz yani. Aynı köpekler bir gün önce saldırıp bacağından tutmuş. Ama ondan 3 gün önce köpekler bir daha saldırdıydı. Yani bu köpekler sabah ve akşam saatlerinde özellikle buradan gelip geçen tüm insanları rahatsız ediyor. Herkese saldırıyor. Yani bu köpeklere bir şekilde bir çözüm yolu bulunmalı. Gereği yapılmalı” dedi

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