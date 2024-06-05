Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

“Sokak köpeği sorununa acilen çözüm bulunmalıdır” Müjde Sitesi sakinlerinden Arif Sayı, “Çoluğumuz-çocuğumuz hepimiz burada yaşıyoruz. Bulunduğumuz mahalleyi de seviyoruz. Ancak bir sıkıntımız var. Bu sokak köpekleri başıboş bir şekilde buralarda geziyorlar ve bir şekilde gelen geçen insanlara da saldırıyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Tabii ki de biz hayvanları seviyoruz, yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Ancak aşırı bir şekilde saldırganlaşmaya başlayan sokak köpeklerimiz var. Bunlar için ben çok ciddi bir önlem alınmadığını da düşünüyorum. Hatta geçenlerde bir beyefendiye de burada, bizim sitede bulunan bir köpek saldırdı. Yaşlı bir amcamız. Hastaneye kaldırıldı. Entübe edildi ve 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Zor bir şekilde hayata döndürüldü. Bu sizin başınıza da gelebilir. Bizim başımıza da gelebilir. Çocukların başına da gelebilir. Ben bunlar için bir vatandaş olarak acilen bir önlem alınmasının gerektiğini düşünüyorum. Burada yetkililerden, başta belediyemizden bunu istiyorum. Bir şekilde bunların önlem altına alınması gerekiyor. Ama yine dediğim gibi bu sokak köpeklerini, başıboş köpekleri bunları kontrol altına almak lazım. Yine söylüyorum, yaşam haklarına saygı duyalım, yaşasınlar ancak bir şekilde burada insanların yaşam haklarının da öncelikli olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sokak köpeklerinin derhâl, acilen kontrol altına alınması, bir şekilde buna çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum” dedi