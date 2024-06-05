Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

“Aynı yerde 2 kez saldırıya uğradı” Dayısına saldırarak ısıran köpeklerin site sakinleri tarafından beslendiğini ifade eden Saygın İlkinci, “Dayım Halil Özsağoğlu bundan 7-8 gün önce şu noktada bisikleti ile namazdan dönerken bu sitede birileri tarafından beslenildiği söylenen sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Ve başını zemine asfalta sertçe vurarak yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatası çatladı. Kısmi işte bir beyinde ezilme var. Ve hafıza kaybı da söz konusu. Burası sürekli geçtiği bir güzergah. Buradan namaza gider-gelirken bisikletle geçiyor. Olaydan bir gün öncesinde köpekler saldırıp bacağını ısırıyorlar. Hastaneye gidip kuduz aşısı oluyor. Ertesi gün tekrar namaz ve kahve dönüşü bu noktadan geçerken 3-4 tane köpek birden tekrar saldırıp bu sefer bisikletten düşürüyorlar. Ve çevredekilerin koşturmasıyla başındaki kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Hastaneye kaldırılıyor. Daha önce de pek çok kişiyi bu güzergahta saldırmışlar. Sayıları da bazen dörde-beşe çıkıyor köpeklerin. Dolayısıyla hayvanseverler tarafından besleniliyor ama bunların bu şekilde insanlarla iç içe yaşaması, böyle güvenlik zafiyetleri oluyor. Belli ki kimi düşman kimi dost tanımlamakta bu hayvanların tamamen kendi içgüdülerine bağlı. Dolayısıyla da bugün buradan geçen herhangi birine saldırıp saldırmayacakları garanti değil. O yüzden onların bu noktadan uzaklaştırılıp bir bölgede, güvenli bir bölgede, yerel makamlar veya devletin ilgili makamlarınca toplanıp insanlardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz ki illa biri ölmesin” dedi. Saldırıya uğrayan yaşlı adama yardım etti Komşusunun yardım çağrıları üzerine olay yerine koştuğunu ifade eden Ömer Bilgiç ise “Halil amcaya köpekler saldırınca bisikletten düşmüş. Benden önce de markette çalışan kızımız olaya müdahale etmiş. Halil abi yerde yatıyor. Pamuk basmışlar. Tabi bayan olduğu için ben onun elinden o yarayı aldım ona tampon yaptım. Bu arada zaten Halil amca kendisini kaybetmişti. Ve boş gözlerle bakıyordu. Ben onu konuşturmaya çalıştım, ‘Halil abi beni tanıdın mı beni tanıdın mı’ diye. Tabii biz Halil abi ile daha önceden de tanışıyoruz yani. Aynı köpekler bir gün önce saldırıp bacağından tutmuş. Ama ondan 3 gün önce köpekler bir daha saldırdıydı. Yani bu köpekler sabah ve akşam saatlerinde özellikle buradan gelip geçen tüm insanları rahatsız ediyor. Herkese saldırıyor. Yani bu köpeklere bir şekilde bir çözüm yolu bulunmalı. Gereği yapılmalı” dedi