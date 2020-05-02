Sokağa çıkma yasağı durduramadı! Tüm Türkiye evdeyken fabrikayı yağmaladılar

Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen hırsızlar, terk edilmiş eski tekstil fabrikasını yağmaladı. Hırsızların fabrikanın çatısındaki sacları sökme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Pınar Mahallesi 1269 sokakta bulunan eski tekstil fabrikası hırsızların hedefi oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden dün sabah saatlerinde fabrikaya geldi. Fabrikada bulunan demir parçaları çalan hırsızlar, çalınacak bir şey bulamayınca çatıya çıktı. Canlarını hiçe sayan hırsızlar, çatıdaki sacları sökerek çaldı. Hırsızların sacları sökme anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.