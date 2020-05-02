Sokağa çıkma yasağı durduramadı! Tüm Türkiye evdeyken fabrikayı yağmaladılar

"DEMİR, KABLO NE BULURLARSA ALIYORLAR" Muhammet Balcı ise, "Gece gündüz bu fabrikayı hırsızlar talan etti. Söküp, parçalayıp götürüyorlar. Gürültü de oluyor. İnsanlar kalabalık bir şekilde geliyorlar. Polis ekipleri sürekli gelip kontrol ediyor ama yetişemiyorlar. Bir önlem alınamadı. Son bir haftadır devam ediyor. Gün içinde bir saat gelip gidiyorlar. Demir, kablo ne bulurlarsa alıyorlar" diye konuştu.