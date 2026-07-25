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Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

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AA Giriş Tarihi:

Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Başını CHP'nin çektiği gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

#1
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

İstanbul Havalimanı, 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

#3
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

#4
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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