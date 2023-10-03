ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL • Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL • 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL • Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL • Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL • Borosilikat Kupa 19,95 TL • Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL • Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak 59,95 TL • Borosilikat Cam Demlik 189 TL • 500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug 349 TL • 400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL • Bardaklık 199 TL • Lara Sea Kahve Fincan Takımı 59,95 TL • 12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 89,95 TL • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 179 TL • Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL • Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 99,95 TL • Alüminyum Ceviz Kıracağı 32,95 TL • Alüminyum Fındık Kıracağı 22,95 TL • 40x40 cm Minder 59,95 TL • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led TV 5.699 TL • Everest Ev HM20 Smart TV Air Mouse ve Kumanda 149 TL • Asonic AS-XHD15 HDMI 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 30,95 TL • Mutfak Önlüğü 59,95 TL • Fırın Eldiveni 29,95 TL