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Ekonomi
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ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

2023-10-03 10:18:41
ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.

#1
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL • Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL • 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL • Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL • Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL • Borosilikat Kupa 19,95 TL • Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL • Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak 59,95 TL • Borosilikat Cam Demlik 189 TL • 500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug 349 TL • 400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL • Bardaklık 199 TL • Lara Sea Kahve Fincan Takımı 59,95 TL • 12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 89,95 TL • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 179 TL • Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL • Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 99,95 TL • Alüminyum Ceviz Kıracağı 32,95 TL • Alüminyum Fındık Kıracağı 22,95 TL • 40x40 cm Minder 59,95 TL • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led TV 5.699 TL • Everest Ev HM20 Smart TV Air Mouse ve Kumanda 149 TL • Asonic AS-XHD15 HDMI 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 30,95 TL • Mutfak Önlüğü 59,95 TL • Fırın Eldiveni 29,95 TL

#2
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Mamalarda yüzde 40 indirim

#3
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• 2 Gözlü Mama / Su Kabı 69,95 TL • Tüy Toplayıcı 16,95 TL • Rezerv Mama / Su Kabı 59,95 TL • Kedi Mama / Su Kabı 17,95 TL • Mama / Su Kabı 11,95 TL • Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği 119 TL • Hazneli Tüy Toplama Aleti 59,95 TL • Kedi Tasması 24,95 TL • Toplu Kedi Oyuncağı 49,95 TL • Kedi Taşıma Çantası 199 TL Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 4 Litre Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı 3.249 TL • Neutron Ses Kontrollü 4 L Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı 2.549 TL • Neutron Evcil Hayvan Kurutma Kutusu 9.799 TL • Neutron 2,2 Litre Kapasiteli UV Teknolojili Evcil Hayvan Akıllı Su Pınarı 1.549 TL • Neutron Kedi Tarağı 289 TL • Neutron Akıllı Kedi Tırnak Masası 399 TL • Neutron Akıllı Kedi Tuvaleti 15.899 TL • Neutron H13 Akıllı Hava Temizleyici 520 M3 4.999 TL • TP-Link Tapo C210 Wi-fi Kamera 64 GB Hafıza Kartı 949 TL

#4
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Sintia Gardırop 5.799 TL • Blanco Gardırop 2.399 TL • Hero Gardırop 4.099 TL • Sintia Şifonyer 1.779 TL • Hero Şifonyer 2.249 TL • Hero Karyola 2.199 TL • Hero Komodin 999 TL • Sintia Komodin 699 TL

#5
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#6
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#7
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#8
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#9
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#10
Foto - ŞOK'a Kahve Makineleri Geliyor! 4 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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