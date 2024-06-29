Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Şok Marketler CEO'su Ufuk Aras, birleşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Future Teknoloji ile birleşmemiz, perakende sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirmemize ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamıza olanak tanıyacak. Bu birleşme ile birlikte, teknolojik yatırımlarımızı ve inovatif çözümlerimizi geliştirerek müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz."