  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

2024-06-29 15:11:32
Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Şok Marketler, ünlü şirketle birleşme kararı aldı. SPK'ya 28 Haziran itibariyle resmi başvuru yapıldı.

#1
Foto - Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Şok Marketler, teknoloji alanına ilk adımı atarak, o şirketle birleşme kararı aldı.

#2
Foto - Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden Şok Marketler, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile birleşme kararı aldı.

#3
Foto - Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Bu stratejik birleşme ile Şok Marketler, perakende sektöründeki gücünü ve pazardaki konumunu önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

#4
Foto - Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Birleşme işlemi, 12 Haziran 2024 tarihinde Şok Marketler'in yönetim kurulu tarafından onaylandı ve 28 Haziran 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunuldu. Birleşme, kolaylaştırılmış usulle devralma şeklinde gerçekleştirilecek ve Şok Marketler, Future Teknoloji'nin tüm hisselerini devralacak.

#5
Foto - Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Birleşmenin ardından Şok Marketler'in toplam sermayesi 593.290.008 TL'ye ulaşacak. Bu sermaye artışı, şirketin finansal yapısını güçlendirerek daha sağlam bir temele oturmasını sağlayacak. Ayrıca, birleşme ile Şok Marketler, Future Teknoloji'nin sunduğu teknolojik altyapı ve uzmanlıktan da faydalanarak operasyonel verimliliğini artırmayı ve müşteri deneyimini geliştirmeyi planlıyor.

#6
Foto - Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Şok Marketler CEO'su Ufuk Aras, birleşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Future Teknoloji ile birleşmemiz, perakende sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirmemize ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamıza olanak tanıyacak. Bu birleşme ile birlikte, teknolojik yatırımlarımızı ve inovatif çözümlerimizi geliştirerek müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuklarınızı bu sözde sanatçı bozuntularından koruyun! Sahnede erkek erkeğe öpüştüler, utanmadan paylaştılar
Medya

Çocuklarınızı bu sözde sanatçı bozuntularından koruyun! Sahnede erkek erkeğe öpüştüler, utanmadan paylaştılar

Türkiye’de ahlaksız denilince başı çeken sözde sanat camiası yine utandırdı. Türk aile yapısına uzanan bu proje yavaş yavaş normalleştirme ç..
Nijerya ordusundan katliam gibi operasyon
Dünya

Nijerya ordusundan katliam gibi operasyon

Nijerya ordusu, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda, üç ayda 2 bin 245 teröristi öldürdü.
Bir Türk İran Cumhurbaşkanı oluyor! Pezeşkiyan: Türk olmaktan gurur duyuyorum
Gündem

Bir Türk İran Cumhurbaşkanı oluyor! Pezeşkiyan: Türk olmaktan gurur duyuyorum

İran seçiminde 'Türk aday' Mesut Pezeşkiyan önde İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre reformcuların tek adayı olan Türk ..
29 Haziran 2022: Necati Hutoğlu'nun vefatı (İmam)
Tarih

29 Haziran 2022: Necati Hutoğlu'nun vefatı (İmam)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, emekli İmam Necati Hutoğlu'nu hayırla yâd ediyoruz...
PKK sempatizanları belediye yönetirse böyle olur! İşçilere rezil hareket
Gündem

PKK sempatizanları belediye yönetirse böyle olur! İşçilere rezil hareket

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu DEM'in büyük kıyımını protesto eden işçiler Bağlar Belediyesi'nin önünde eylem başlattı. Ancak PKK sempatiz..
Papa'dan Türkiye açıklaması!
Gündem

Papa'dan Türkiye açıklaması!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23