2024-06-29 15:11:32 Şok Market ünlü şirketle birleşme kararı aldı
Şok Marketler, ünlü şirketle birleşme kararı aldı. SPK'ya 28 Haziran itibariyle resmi başvuru yapıldı.
Şok Marketler, ünlü şirketle birleşme kararı aldı. SPK'ya 28 Haziran itibariyle resmi başvuru yapıldı.
Şok Marketler, teknoloji alanına ilk adımı atarak, o şirketle birleşme kararı aldı.
Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden Şok Marketler, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile birleşme kararı aldı.
Bu stratejik birleşme ile Şok Marketler, perakende sektöründeki gücünü ve pazardaki konumunu önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.
Birleşme işlemi, 12 Haziran 2024 tarihinde Şok Marketler'in yönetim kurulu tarafından onaylandı ve 28 Haziran 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunuldu. Birleşme, kolaylaştırılmış usulle devralma şeklinde gerçekleştirilecek ve Şok Marketler, Future Teknoloji'nin tüm hisselerini devralacak.
Birleşmenin ardından Şok Marketler'in toplam sermayesi 593.290.008 TL'ye ulaşacak. Bu sermaye artışı, şirketin finansal yapısını güçlendirerek daha sağlam bir temele oturmasını sağlayacak. Ayrıca, birleşme ile Şok Marketler, Future Teknoloji'nin sunduğu teknolojik altyapı ve uzmanlıktan da faydalanarak operasyonel verimliliğini artırmayı ve müşteri deneyimini geliştirmeyi planlıyor.
Şok Marketler CEO'su Ufuk Aras, birleşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Future Teknoloji ile birleşmemiz, perakende sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirmemize ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamıza olanak tanıyacak. Bu birleşme ile birlikte, teknolojik yatırımlarımızı ve inovatif çözümlerimizi geliştirerek müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz."
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