Şok Market, tüm Türkiye’ye şok eden haberi verdi! Böyle duyurdular

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 6 Ocak 2024 Cumartesi kataloğunu yayınladı. Başta kurutma makinesi, mutfak dolabı, tost makinesi olmak üzere birçok ev ürününde dev indirim yapan Şok' ta hafta sonu bereketi yaşanıyor Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...