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Şok Market, tüm Türkiye’ye şok eden haberi verdi! Böyle duyurdular

2024-01-06 14:11:37
Şok Market, tüm Türkiye’ye şok eden haberi verdi! Böyle duyurdular

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 6 Ocak 2024 Cumartesi kataloğunu yayınladı. Başta kurutma makinesi, mutfak dolabı, tost makinesi olmak üzere birçok ev ürününde dev indirim yapan Şok' ta hafta sonu bereketi yaşanıyor Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...

#1
Foto - Şok Market, tüm Türkiye’ye şok eden haberi verdi! Böyle duyurdular

• Singer Tiftik Makinesi 249 TL • Kadın Polar Alt 129 TL • Erkek Oduncu Gömlek 175 TL • Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL • Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL • Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL • Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL • 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL • Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL • Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL • Oyuncak Vinç 179 TL • Şef Hamburger Seti 99,95 TL • Tamir Seti 59,95 TL • Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL • Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL • Mini Kamyon 49,95 TL • Uçak Garajım 249 TL • Uçak Evim 249 TL

#2
Foto - Şok Market, tüm Türkiye’ye şok eden haberi verdi! Böyle duyurdular

• Simfer 34 L Midi/mini Fırın 1.399 TL • Simfer 20 L Mekanik Mikrodalga Fırın 1.799 TL • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 12.699 TL • Simfer Gusto 6 Dilim Tost Makinesi 1.559 TL • Altus AL 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.299 TL • Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.449 TL • Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.499 TL • Hoover 9 Kg Çamaşır Makinrsi 10.599 TL • DemirDöküm Atromix P24 Hermetik Yoğuşmalı Kombi 17.399 TL

#3
Foto - Şok Market, tüm Türkiye’ye şok eden haberi verdi! Böyle duyurdular

• Sintia Gardırop 5.999 TL • Blanco Gardırop 2.499 TL • Sintia Şifonyer 1.799 TL • Hero Komodin 799 TL • Sintia Komodin 729 TL • Harley Tel Sepetli Çok Amaçlı Dolap 929 TL • Aysu Ahşap Tezgah Üstü Organizer 159 TL • Elegance Dresuar 599 TL

#4
Foto - Şok Market, tüm Türkiye’ye şok eden haberi verdi! Böyle duyurdular

• Astro Mutfak Beyaz Erik Asp Modüllü 5.999 TL • Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 999 TL • Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 2.899 TL • Rosalie Çok Amaçlı Konsol 2.499 TL

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