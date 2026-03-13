Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler

Güney Kore’nin bu girişimi, ABD, Rusya ve Çin’in başını çektiği, Hindistan ve Fransa’nın ise dahil olmaya çalıştığı seçkin bir teknoloji yarışına katılım anlamına geliyor. Özellikle Kuzey Kore’nin 2021’den bu yana sürdürdüğü test iddialarına karşı bu proje Güney Kore’nin caydırıcılık kapasitesini en üst seviyeye taşıyacak. Hyundai’nin mühendislik gücüyle birleşen bu savunma hamlesi, ülkenin askeri bağımsızlığını perçinlerken küresel silah pazarındaki dengeleri de değiştirmeye aday görünüyor.