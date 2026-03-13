  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler
Haber Merkezi

Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler

Dünyaca ünlü otomobil markası savunma sanayi işine giriyor. Şirket sesten hızlı hipersonik füze üretimi için resmi olarak çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Foto - Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler

Hyundai Motor Group, otomotiv dünyasındaki devasa etkisini savunma sanayisine taşıyarak Güney Kore’nin stratejik gücünü artırmaya hazırlanıyor. Grubun bünyesinde faaliyet gösteren savunma birimi Hyundai Rotem, ses hızının beş katını aşan (Mach 5+) hipersonik füze teknolojisi için düğmeye bastı. Bu hamle, Güney Kore’nin yalnızca bir teknoloji üssü değil, aynı zamanda askeri bir süper güç olma vizyonunu pekiştiriyor.

Foto - Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler

Güney Kore’nin bu kararı, Çin ve Kuzey Kore gibi bölgesel rakiplerinin hipersonik silah programlarını hızlandırmasıyla doğrudan ilintili. Seul yönetimi komşu ülkelerin bu alandaki ilerlemelerini ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Foto - Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler

Hyundai Rotem, devlet kontrolündeki Savunma Kalkınma Ajansı (ADD) ile iş birliği yaparak, 2035 yılına kadar bu füzelerin seri üretimine geçmeyi hedefliyor. Saatte yaklaşık 6.100 kilometre hıza ulaşabilen bu silahlar, yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip.

Foto - Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler

2018 yılından bu yana titizlikle geliştirilen ve 'HyCore' adı verilen sistem, projenin kalbini oluşturuyor. Bu sistem, atmosferin üst katmanlarından oksijen çekerek füzenin yanmasını ve itiş gücünü korumasını sağlayan gelişmiş bir teknolojiye dayanıyor. 2024 yılında gerçekleştirilen testlerde, HyCore sisteminin 23 kilometre irtifada Mach 6 hızını aşması, 2035 takviminin ne kadar gerçekçi olduğunu kanıtladı.

Foto - Yılların otomobil markası savunma sanayi işine girdi: Sesten hızlı füze üretecekler

Güney Kore’nin bu girişimi, ABD, Rusya ve Çin’in başını çektiği, Hindistan ve Fransa’nın ise dahil olmaya çalıştığı seçkin bir teknoloji yarışına katılım anlamına geliyor. Özellikle Kuzey Kore’nin 2021’den bu yana sürdürdüğü test iddialarına karşı bu proje Güney Kore’nin caydırıcılık kapasitesini en üst seviyeye taşıyacak. Hyundai’nin mühendislik gücüyle birleşen bu savunma hamlesi, ülkenin askeri bağımsızlığını perçinlerken küresel silah pazarındaki dengeleri de değiştirmeye aday görünüyor.

