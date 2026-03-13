Fenerbahçelilerin Güney Koreli isim ile ilgili istemediği şey oldu maalesef...
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yeniden Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyordu. Fakat durum biraz değişmiş gibi gözüküyor.
Bayern Münih, sezon sonunda Kim Min-jae'yi satacak. Güney Koreli stoperle ülkemizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyordu. Fakat yaşanan son gelişmeler, moralleri biraz bozdu. İtalyan ekibi Milan'ın, 29 yaşındaki savunmacıyla büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi...
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 1.90 boyundaki futbolcu, Napoli sonrasında Milan'la birlikte İtalyan futboluna geri dönmeye hazırlanıyor. Bayern Münih'le 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunan Kim Min-jae, Alman devinde bir türlü aradığı ortamı bulamamıştı...
Kim Min-jae bu sezon Bundesliga'da 17 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.040 dakika kaldı. 1 gol ve 1 asist üretti. Güney Koreli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta boy gösterdi. Sadece 224 dakika forma giydi. Skor katkısında bulunamadı. Milan'ın kendisine oynama garantisi verdiği konuşuluyor. Kim Min-jae, mali koşullarda da Serie A temsilcisiyle anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki pazarlıklar sonrasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
