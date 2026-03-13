Fenerbahçelilerin Güney Koreli isim ile ilgili istemediği şey oldu maalesef...

Kim Min-jae bu sezon Bundesliga'da 17 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.040 dakika kaldı. 1 gol ve 1 asist üretti. Güney Koreli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta boy gösterdi. Sadece 224 dakika forma giydi. Skor katkısında bulunamadı. Milan'ın kendisine oynama garantisi verdiği konuşuluyor. Kim Min-jae, mali koşullarda da Serie A temsilcisiyle anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki pazarlıklar sonrasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.