2023-08-30 10:38:23 Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak büyük bir kazanç elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Devler Ligi'nden gelecek olan parayla birlikte rahat bir nefes aldı. Transferde eli rahatlayan Cimbom, uzun süredir orta saha arayışındaydı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen o yıldızın transferinde ciddi aşama kaydetti. Aslan transferi belirlediği 2 formülle bitirecek. İşte ayrıntılar...