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Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

2023-08-30 10:38:23
Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak büyük bir kazanç elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Devler Ligi'nden gelecek olan parayla birlikte rahat bir nefes aldı. Transferde eli rahatlayan Cimbom, uzun süredir orta saha arayışındaydı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen o yıldızın transferinde ciddi aşama kaydetti. Aslan transferi belirlediği 2 formülle bitirecek. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk etti.

#2
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

RAMS Park'ta oynanan mücadele Aslan'ın 2-1 Aslan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

#3
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Böylelikle Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarına iki maçta da galip gelerek adını yazdırdı.

#4
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Sarı kırmızılılarda Devler Ligi'nin garantilenmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

#5
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Dursun Özbek ve kurmayları elde edilecek olan gelir sonrası transfer çalışmalarında gaza bastı.

#6
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Teknik Direktör Okan Buruk da Molde maçı sonrası transfer sinyali vermişti.

#7
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Buruk konuyla ilgili, "Oyuncularıma güveniyorum. Ayrılacaklar oyuncular var. Ayrılmak isteyen oyuncular da var."

#8
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

"Onun yanında Şampiyonlar Ligi için elimizde çok ciddi bir koz var ama transfer için çok az bir süre var."

#9
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

"4 Eylül'e kadar transfer yapmamız gerekiyor. 2 veya 3 transfer düşünüyorum."

#10
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

"Ayrılacak olan arkadaşlar da bunu belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler verebilecek transfer yapmak istiyoruz."

#11
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

"Bu da kolay olmuyor. Bazen takımları bırakmak istemiyor. Bazen oyuncular için Türkiye ligi ilk tercihleri olmuyor."

#12
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

"Biz hedeflerimizi, projelerimizi doğru anlatırsak inşallah bu dönemde iyi oyuncuları kadromuza katarız" ifadelerini kullanmıştı.

#13
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Transferin bitmesine kısa bir süre kala birçok oyuncuyla görüşen yönetim, özelliklle orta saha bölgesine takviye yapma hedefindeydi.

#14
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Transferde başrolü oynayan Erden Timur'un, Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren yıldızlarla temas halinde olduğu ifade edilmişti.

#15
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın yanına kaliteli bir isim alarak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedeflediği kaydedilmişti.

#16
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Uzun süredir transfer için uğraş veren yönetimin, asıl hedefi ortaya çıktı.

#17
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü bir futbolcu için büyük bir operasyon yürüttüğü iddia edildi.

#18
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Yönetimin bu hamlesinin taraftar tarafından da büyük bir karşılık bulacağı öngörülüyor.

#19
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Ayrıca Aslan bu transferler birlikte son yılların en flaş hamlesine de imza atmış olacak.

#20
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

G.SARAY'DAN POGBA BOMBASI! Galatasaray'ın, İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen Paul Pogba'nın transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

#21
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Fransız yıldızın Juventus'ta mutsuz olduğu ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

#22
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Pogba'nın uzun süredir İtalyan ekibinde sorunlar yaşadığı da biliniyordu.

#23
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

A Spor'a göre; Sarı kırmızılılar, hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de Pogba'nın İtalya'daki mutsuzluğunu fırsata çevirerek bu transferi tamamlama hedefinde.

#24
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Yönetimin, Juventus ile bonservis pazarlıklarına başladığı ve belli bir noktaya kadar geldiği öne sürüldü.

#25
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Özellikle takımdan ayrılacak isimlerin ardından oluşacak maddi boşlukla bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

#26
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Pogba'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar yönetimi endişelendirse de idareciler, yıldız oyuncunun formunu yakalaması halinde büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

#27
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Galatasaray ve Pogba arasındaki transfer durumunun kısa süre içinde netleşmesi ve olumlu yönde sona ermesi bekleniyor.

#28
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Fransız orta saha geçen sezon yalnızca 18 maçta görev alabilmişti.

#29
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Pogba bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

#30
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan başarılı futbolcu bu sezon ise 1 maçta görev aldı.

#31
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

1.91 boyundaki Pogba kariyerinde Manchester United forması da giymişti.

#32
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Pogba 2016 yılında Juventus'tan, İngiliz devine tam 105 milyon Euro bonservis ücretine transfer olmuştu.

#33
Foto - Şok gelişme! Bu beklenmiyordu: Galatasaray Devler Ligi için acil çözümü buldu

Yıldız ismin Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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