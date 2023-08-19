Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Transfer döneminin bitmesine artık kısa bir süre kaldı ve Beşiktaş, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son olarak eski Galatasaraylı Milot Rashica'nın bonservisini alan siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Savunmasına da takviye yapacak olan Beşiktaş, Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'le temas kurmuştu ancak iki yıldızın talepleri, Beşiktaş'a geri adım attırmıştı. Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlılar, Süper Lig'e damga vuracak bir takas anlaşmasını gerçekleştirmek üzere.