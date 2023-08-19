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Spor
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Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

2023-08-19 16:24:46
Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Transfer döneminin bitmesine artık kısa bir süre kaldı ve Beşiktaş, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son olarak eski Galatasaraylı Milot Rashica'nın bonservisini alan siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Savunmasına da takviye yapacak olan Beşiktaş, Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'le temas kurmuştu ancak iki yıldızın talepleri, Beşiktaş'a geri adım attırmıştı. Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlılar, Süper Lig'e damga vuracak bir takas anlaşmasını gerçekleştirmek üzere.

#1
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan ve lige de Fatih Karagümrük galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

#2
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Son olarak eski Galatasaraylı Milot Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu transfer için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin Euro ödemişti.

#3
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Stoperdeki sayısal eksikliği gidermek adına transfer çalışmalarını sürdüren ve Sergio Ramos için G.Saray'la rekabet halinde olan Beşiktaş, İspanyol yıldızın taleplerini değerlendirmeye aldı.

#4
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

37 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılardan 7.5 milyon Euro yıllık maaş ve imza parasının yanı sıra ekstra isteklerde bulunduğu öğrenildi.

#5
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Davinson Sanchez de bonservisi ile el yaktı. Tottenham'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı'ya 10 milyon Euro bedel biçtiği kaydedildi.

#6
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Türkiye'de daha önce Galatasaray'da oynayan ve şu anda Hellas Verona'nın formasını terleten 29 yaşındaki Koray Günter, yabancı kontenjanına ek bir yük gelmemesi adına avantajlı bir transfer olarak görülüyor.

#7
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Siyah-beyazlıların Koray Günter için kısa süre içerisinde resmi temaslar kurması bekleniyor.

#8
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Sabah'a göre; Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için yaptığı 500 bin Euro'luk teklife karşılık siyah-beyazlı yönetim, Deniz Türüç'ü takasta istemişti.

#9
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Bu gelişme sonrası turuncu-lacivertliler, tecrübeli kanat oyuncusu için Umut dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti.

#10
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de beğendiği 30 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'e teklifini Umut Meraş artı 500 bin Euro olarak iletti.

#11
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Pazarlıkların devam ettiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

#12
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Kadrosuna Bakhtiyar Zaynutdinov'u katan siyah-beyazlılar, Kazak oyuncuyu sol bek alternatifi olarak da görüyor, ayrıca Bodrumspor'dan Cenk Şen ile de yakından ilgileniyor.

#13
Foto - Şok eden itiraf: Son hali ortaya çıktı: Bu takas Süper Ligi fena sallayacak...

Şimdi Başakşehir'in, siyah-beyazlıların teklifine vereceği yanıt beklenirken Umut'u, ligin yeni ekibi Samsunspor da kadrosuna dahil etmeyi amaçlıyor.

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