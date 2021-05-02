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Gündem
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Şok eden görüntü! Mayıs ayında kar yağdı

2021-05-02 09:41:08
Şok eden görüntü! Mayıs ayında kar yağdı

Van'ın Başkale ilçesinde dolu tarım arazilerine zarar verdi.

#1
Foto - İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

#2
Foto - Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken sürücülerde zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken sürücülerde zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

#3
Foto - Öte yandan merada hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan merada hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı.

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DEVA Partili isim AK Parti'ye geçti

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