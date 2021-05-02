Şok eden görüntü! Mayıs ayında kar yağdı

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Van'ın Başkale ilçesinde dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Van'ın Başkale ilçesinde dolu tarım arazilerine zarar verdi.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken sürücülerde zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.
Öte yandan merada hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı.
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