  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kazdıkça tarih fışkıracak! Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş tek kalesi...

Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

Galatasaray yıldız isimle sözleşme yeniliyor! Avrupa devlerinin radarındaydı...

2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transferde domino etkisi...

Fenerbahçe’de flaş gelişme! O yıldızın lisansı dondurulabilir...! Sürpriz var...

Kararını bekliyorlar: Galatasaray'dan yılın transfer operasyonu! Bu yıldız tüm isimleri unutturacak

Kırklareli'ndeki selde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Türkiye'ye doğalgaz teklifinde bulundular! Merakla Ankara'nın kararını bekliyorlar

Boks maçını aratmadı...

Sağlık
10
Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

2023-09-06 10:57:24
Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de satılan bir ilaçla ilgili şok eden bir duyuru yayımladı.

#1
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Türkiye'de satıldığı bildirilen DEFITELIO (defibrotide) adlı sahte karaciğer ilacına karşı bir uyarı yayımladı.

#2
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Bu DSÖ Tıbbi Ürün Uyarısı, DEFITELIO'nun (defibrotide sodium) bir sahte partisine atıfta bulunmaktadır. Bu sahte ürün Hindistan (Nisan 2023) ve Türkiye'de (Temmuz 2023) tespit edilmiş olup, yetkili kanallar dışında tedarik edilmiştir." denildi.

#3
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

DSÖ'nün bildirdiğine göre DEFITELIO, hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HSCT) tedavisinde sinüzoidal obstrüktif sendrom (SOS) olarak da bilinen şiddetli hepatik veno-oklüzif hastalığın (VOD) tedavisinde kullanılıyor. VOD, karaciğerdeki damarların tıkandığı ve organın doğru çalışmasını engellediği bir duruma deniliyor.

#4
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

Bununla birilikte DSÖ, DEFITELIO'nun orijinal üreticisinin, söz konusu uyarıda atıfta bulunulan ürünün sahte olduğunu da belirtti. DSÖ şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

"Orijinal üretici şunu bildirmiştir: 20G20A Lotlu orijinal DEFITELIO Almanya/Avusturya ambalajında paketlenmiş olup, sahte ürünler bunun yerine İngiltere/İrlanda ambalajındadır. Belirtilen son kullanma tarihi tahrif edilmiştir ve kayıtlı raf ömrüne uymamaktadır. Belirtilen seri numarası 20G20A partisi ile ilişkili değildir. İlacın Hindistan ve Türkiye'de ruhsatı bulunmamaktadır."

#6
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

Bu, DSÖ'nün söz konusu ilaca karşı yayımladığı ilk uyarı değil. DSÖ, 7 Mayıs 2020'de sahte ilacın Arjantin, Avustralya, Letonya, Malezya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde satıldığını tespit etmişti.

#7
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

Diğer taraftan DSÖ, sahte DEFITELIO kullanımı hastaların etkisiz tedavisiyle sonuçlanabileceğini belirterek, ilacın damariçi enjeksiyon ile kulllanımının ölüme varan ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti:

#8
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

"DSÖ şu anda bu bildirilen sahte DEFITELIO'nun kullanımını takiben herhangi bir olay raporundan haberdar değildir, ancak bu uyarıda atıfta bulunulan sahte ürünlerin güvenliği, sterilitesi ve kalitesi bilinmemektedir. Siz veya tanıdığınız biri etkilenen ürünü kullandıysa veya kullanmış olabiliceğini düşünüyorsanız veya kullanımdan sonra advers reaksiyon veya beklenmedik yan etki yaşandıysa, derhal bir sağlık uzmanından tıbbi tavsiye almanız tavsiye edilir. Sağlık uzmanları, olayı Ulusal Düzenleyici Makamlara / Ulusal Farmakovijilans Merkezi’ne bildirmelidir. Ulusal düzenleyici/sağlık otoritelerinin bu sahte ürünleri tespit etmeleri halinde DSÖ'yü derhal bilgilendirmeleri tavsiye edilmektedir."

#9
Foto - Şok eden duyuru: Türkiye'de satılan o ilaç ölüme neden olabilir

Tüm ilaçların ve diğer tıbbi ürünlerin yetkili ve lisanslı tedarikçilerden satın alınması gerektiğini belirten DSÖ, bu ürünlerin üretimi veya tedariki hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunması halinde [email protected] adresinden DSÖ ile iletişime geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Abdülhamid düşmanı Kaan pedofili çıktı!
Gündem

Abdülhamid düşmanı Kaan pedofili çıktı!

Duman grubunun solisti esrarkeş Kaan Tangöze, gündeme gelebilmek için Sultan Abdülhamid Han'a saldırdı. Sahneden kendisini izleyenlere "Boş ..
Türkiye'den Rusya'ya doğalgaz şoku! Putin bunu hiç ama hiç beklemiyordu
Ekonomi

Türkiye'den Rusya'ya doğalgaz şoku! Putin bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Türkiye'nin enerji alanında attığı adımların ardından Rusya'dan tedarik edilen doğalgazda büyük düşüş yaşandı. Bu durum Rus uzmanları şaşırt..
Madımak hükümlüsü Gül'ün cezası hastalık sebebiyle kaldırıldı
Gündem

Madımak hükümlüsü Gül'ün cezası hastalık sebebiyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 'Sivas Madımak Davası' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün ..
Ehliyeti olanlar yaptırmak zorunda! Hemen randevu alın! Rekor cezalar ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ehliyeti olanlar yaptırmak zorunda! Hemen randevu alın! Rekor cezalar ödemek zorunda kalabilirsiniz

113 yıl hapsi isteniyordu tahliye edildi
Gündem

113 yıl hapsi isteniyordu tahliye edildi

Avcılar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 2014-2016 yılları arasında belediyenin yaptığı ihalelere fesat karıştırdığı iddiası ile tutuklan..
“Tarih bilmez gafillere” Erdoğan’dan Kerkük mesajı Sen hangi hakla benim dersin?
Gündem

“Tarih bilmez gafillere” Erdoğan’dan Kerkük mesajı Sen hangi hakla benim dersin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'deki muhtarlar buluşması Türkmen sanatç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23